Canton Smart Libero: Wireless-Lautsprecher für 5.1

Er war einst die elegante Schaltzentrale der Abwehr – der Libero. Der prominenteste Positionsinhaber im deutschen Fußball heißt wohl auf ewig Franz Beckenbauer. Jetzt kehrt der Libero zurück, allerdings nicht auf den Rasen, sondern ins Wohnzimmer: Mit den neuen „Smart Libero“-Lautsprechern bringt Canton kabellose Aktivlautsprecher ins Spiel, die klanglich keineswegs nur den Rückraum kontrollieren – und wireless niemals Gefahr laufen über die eigenen Beine zu stolpern.

Das entscheidende Add-on

Die neuen Smart Libero sollen bestehende Canton-Smart-Systeme ideal ergänzen: Ob mit einer Smart Soundbar, dem Smart Connect 5.1 oder dem Smart Amp 5.1 – die Einbindung soll drahtlos per Canton Smart App oder Fernbedienung gelingen. Innerhalb weniger Minuten versprechen die Hessen ein lauffähiges Surround-Setup mit 3D-Klang, das nicht nur Filmton, sondern natürlich auch Musik oder Games mitreißender inszeniert.

Leichtgewichtig, aber mit hinreichend Puste

Ausgestattet sind die 700 Gramm leichten Add-on-Lautsprecher mit einem Tiefmitteltöner und einem ab 3 kHz einsetzenden Hochtöner. Die Verstärker-Systemleistung gibt Canton mit 70 Watt pro Lautsprecher an.

Mit Stil flexibel einsetzbar …

Designtechnisch verbietet sich der Libero jegliche Blutgrätsche: der Canton Smart Libero gibt sich optisch mit Maßen von 110 x 150 x 80 Millimetern (BxHxT) zurückhaltend, aber stilvoll. Nicht zuletzt durch den 360°-Stoffbezug und die Glasabdeckungen oben und unten fügen sich die Lautsprecher wohl dezent in moderne Wohnräume ein – ob an der Wand, an der Zimmerdecke, auf einem Standfuß wie etwa dem Canton LS 40 oder dem Sideboard. Zu den Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf der Canton-Website übrigens ausführliche Informationen.

Preise, Varianten und Verfügbarkeit

Die Wiressless-Lautsprecher Canton Smart Libero sind ab sofort in Schwarz und Weiß verfügbar – ausschließlich im Paar und zum Preis von 389 Euro.

Kontakt

Canton Elektronik GmbH + Co. KG

Neugasse 21-23

61276 Weilrod

Deutschland

Telefon: +49 0)6083-287-0

E-Mail: info@canton.de

Web: https://www.canton.de/