Klein, aber oho: Mit der Reference 9 GS Edition stellt Canton eine neue Variante des Kompaktlautsprechers aus der erfolgreichen Reference-Serie vor, die technisch konsequent auf Detailverfeinerung ausgelegt sei, so heißt es vom Traditionshersteller aus dem Taunus (hier unser Firmenbericht über Canton). Ihre öffentliche Premiere feierte die neue 9 vor Kurzem auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg.

So klein – und doch schon Alpha-Tierchen?

Der kompakte Zwei-Wege-Lautsprecher bringt ausgewählte Technologien aus den Reference-Alpha-Modellen in ein wohnraumfreundliches Format und ist ebenso in anspruchsvolle Stereo- wie Mehrkanal-Setups integrierbar. Erstmals öffentlich zu sehen und zu hören war die neue Reference 9 GS Edition auf den gerade vergangenen Norddeutschen HiFi-Tagen, wo sie einem breiten Publikum vorgestellt wurde (siehe auch unser Bericht von den NDHT).

Das GS-Tuning

Die „ungetunte“ Canton Reference 9 hatten wir bereits im ausführlichen Test. Die GS Edition setzt zum einen im Hochton technisch noch einen drauf: Ab 2,9 Kilohertz kommt nämlich eine 25-Millimeter-DLC-Kalotte zum Einsatz, deren diamantartige Beschichtung auf Steifigkeit und Massearmut einzahlt, was, so Canton, zu einer besonders hohen Auflösung sowie einem noch homogeneren Abstrahlverhalten führe. Unterstützt wird die DLC-Kalotte von einer neu entwickelten Schalllinse, die als zusätzlicher Waveguide fungiert.

Und wenn es um die Verfeinerung des guten Tons geht, darf zum anderen natürlich die Frequenzweiche nicht außen vor bleiben: Sie erfuhr ein Upgrade mittels Mundorf-MKP-Kondensatoren. Bewegen wir uns im Signalweg noch weiter nach vorne, findet sich das dritte Upgrade: Die Canton Reference 9 GS Edition verfügt nämlich über ein neues Anschlussterminal mit vergoldeten WBT-nextgen-Anschlussklemmen – dankenswerterweise weiterhin ausgeführt als Single-Wiring-Lösung. Last but not least dürfen sich Fans der GS Edition über die Farbvariante „Sand“ freuen – freundlich-hell und gleichzeitig warm. Freilich stehen aber auch Weiß-Seidenmatt, Schwarz-Piano-Finish und Nussbaum zur Auswahl.

Preis und Verfügbarkeit

Die Kompaktlautsprecher Canton Reference 9 GS Edition sind ab sofort in den oben erwähnten Oberflächen erhältlich: Preislich liegt das Modell je nach Ausführung zwischen 5.000 Euro (Lackoberflächen) und 5.500 Euro (Nussbaum) pro Paar.

