Auf der Münchner High End 2023 stellte der deutsche Hersteller Canton seine neue Reference-2023-Lautsprecherserie vor. Sie besteht aus acht Modellen, die alle sowohl in Seidenmattweiß als auch in schwarzem Klavierlack erhältlich sind. Zwei Vertreter der Serie – die kleinste sowie die zweitgrößte Standbox der Reference-Linie – gibt es allerdings auch in einer zusätzlichen Optik.

Canton Reference 2 und Reference 7: Auf Wunsch auch mit Nussbaumfurnier

Ganz generell habe man bei der aktuellen Inkarnation der Reference-Serie Wert auf eine edle Gehäuseanmutung gelegt, heißt es bei Canton. So werden die Ausführungen in Seidenmattweiß beispielsweise mit gleich zwei Schichten UV-Licht-beständigen Seidenmattlacks überzogen. Noch aufwändiger herzustellen sei die Klavierlack-Variante, diese benötige sogar zwölf separate Arbeitsschritte.

Die Standlautsprecher Canton Reference 2 (siehe Teaserbild oben) sowie Reference 7 sind neben den beiden zuvor genannten Varianten auch in Nussbaumfurnier erhältlich. Dieses hat durch eine spezielle Schleiftechnik eine besonders feinporige Oberfläche, die zusätzlich mit Mattlack als Finish veredelt wird.

Die Nussbaum-Ausführungen kommen mit Aufpreis – so ist die Nussbaum-Reference-7 für 6.600 Euro statt 6.000 Euro Paarpreis erhältlich, die Reference 2 in Nussbaum wechselt für 17.600 Euro (statt 16.000 Euro in Schwarz oder Weiß) den Besitzer.

Wer mehr technische Details zur Canton-Reference-2023-Serie erfahren möchte, erhält in unsere Newsmeldung vom September dieses Jahres oder in unserem Messebericht von der High End in München weitere Informationen.

