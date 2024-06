Am Freitag, den 14.06., startet die Fußball-Europameisterschaft mit der Begegnung Deutschland-Schottland. Kein Wunder also, dass der deutsche Hersteller Canton den Schotten in sich entdeckt und ein echtes Sparprogramm für Smart-Soundbar-Sets aufruft.

So funktioniert die EM-Aktion von Canton

Die Sonderaktion von Canton, die bis zum 31. Juli dieses Jahres läuft, bezieht sich konkret auf die smarten Soundbars und Sounddecks aus eigener Fertigung. Die komplette Liste der vergünstigten Bundles hier wiederzugeben, würde den Rahmen dieser Meldung sprengen.

Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass die Hauptprotagonisten der Aktion die Canton Soundbars M, Soundbar 8, 9 und 10 (ausführlicher Testbericht) sowie das Sounddeck 100 sind. Wer sich dazu entweder einen der drei Smart-Subs von Canton und/oder zusätzliche Smart-Speaker bestellt, bekommt im Bundle einen Rabatt von bis zu 30 Prozent auf den Gesamtpreis.

Kaufen und sparen kann man sowohl im Fachhandel als auch online auf der Website von Canton.

Kontakt

Canton Elektronik GmbH

Neugasse 21-23

61276 Weilrod

Deutschland

Telefon: +49 0)6083-287-0

E-Mail: info@canton.de

Web: https://www.canton.de/