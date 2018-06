Canton hat pünktlich zur anstehenden Fußball-WM ein Nachfolgemodell des Sounddecks DM 55 an den Start gebracht: Das Canton DM 60 warte, so die aktuelle Pressemitteilung, mit optimierten Signalwegen, weiterentwickelter Elektronik und darüber hinaus auch neuen Features auf. Die da wären:

Virtual Surround bei der Musikwiedergabe

Mitteltonregelung (plus/minus 6 dB)

Eingangskonfiguration

Autoplay bei der Bluetooth-Wiedergabe

Sleep-Timer

Reset-Funktion zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen

200 Watt Systemleistung gibt Canton für den DM 60 an, nicht zuletzt dank der zwei integrierten Downfire-Subwoofer sei der 54,5 Zentimeter breite Flachmann bestens gewappnet, um das Wohnzimmer substanziell und volltönend beschallen zu können. Sein mit Glasplatte versehendes HDF-Gehäuse sei bis 40 Kilogramm belastbar. Die Platzierung von großen Fernsehern etc. auf dem – 30 Zentimeter tiefen – Soundbar sollte also keinerlei Probleme bereiten.

Den Canton DM 60 gibt’s wahlweise in Weiß, Silber oder Schwarz – jeweils in Seidenmatt gehalten. Probehören und erwerben lässt ich der DM 60 im Fachhandel oder direkt in den Canton-Showräumen in Weilrod, zudem ist er auch im Onlineshop von Canton verfügbar.

Preis Canton DM 60: 449 Euro

Kontakt

Canton Elektronik GmbH

Neugasse 21-23

61276 Weilrod

Deutschland

Telefon: +49 0)6083-287-0

E-Mail: info@canton.de

Web: www.canton.de