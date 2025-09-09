Mit der neuen Atelier-Serie stellt Canton zwei umfassende Wandlautsprecher-Produktlinien für HiFi und Heimkino vor, die auf eine Kombination aus wohnraumfreundlichem Design und hochwertiger Klangwiedergabe ausgelegt sind. Insgesamt umfassen beide Serien 14 (!) neue Modelle auf einen Streich.

Canton Atelier – Inwall und Onwall

Canton bietet mit der Atelier-Serie zwei grundsätzliche Varianten an: „Atelier OnWall“ zur sichtbaren Wandmontage und „Atelier InWall“ zur diskreten Integration in die Wand. Alle Modelle sind weniger als zehn Zentimeter tief und sollen sich flexibel in verschiedenen Wohnumgebungen einsetzen lassen – sowohl horizontal als auch vertikal.

Bestückung

Treiberseitig setzt die Serie auf neu entwickelte, schwarz beschichtete ATB-Mittel- und Tieftöner sowie AB-Hochtöner, die jeweils auf veredelten Aluminium- bzw. Aluminium-Mangan-Membranen basieren. Diese Konstruktionsweise soll bei geringem Gewicht hohe Steifigkeit und damit präzise Klangwiedergabe ermöglichen. Für eine optimierte Hochtonabstrahlung kommt in beiden Varianten ein überarbeitetes Gitter mit integrierter Schalllinse zum Einsatz.

Atelier OnWall

Die Canton-Atelier-OnWall-Modelle verfügen über eine sichtbare Front mit seidenmatter Oberfläche und magnetisch haftender Stoffbespannung, die bündig mit dem Gehäuserahmen abschließt. Die integrierte Wandhalterung erlaubt eine Montage nahe an der Wand, wobei das Anschlussfeld durch die hauseigene „Hidden Connection“-Lösung nahezu unsichtbar bleibt. Zusätzlich bieten die Modelle eine VESA-Kompatibilität (100 x 100 mm), was eine neig- und schwenkbare Befestigung ermöglicht.

Atelier InWall

Mit den Atelier-InWall-Modellen ergänzt Canton die Serie um eine Einbaulösung, bei der lediglich die größere, rahmenlose Stoffabdeckung sichtbar bleibt. Diese magnetisch haftende Blende verdeckt den Montageausschnitt vollständig und sorgt für eine besonders dezente Integration in die Raumarchitektur. Auch diese Variante ist VESA-kompatibel und bietet die gleiche technische Ausstattung wie die OnWall-Modelle.

Preise und Verfügbarkeit

Alle Modelle sind ab sofort erhältlich. Aus Platzgründen veröffentlichen wir hier nicht alle Preise, sie bewegen sich bei der Canton-OnWall-Serie zwischen 489 Euro und 889 Euro (Stück) – und bei der InWall-Serie zwischen 499 und 899 Euro (Stück). Eine vollständige Übersicht über alle Modelle und ihre Preise finden Sie auf der Landingpage zur neuen Atelier-Serie bei Canton.

Kontakt

Canton Elektronik GmbH + Co. KG

Neugasse 21-23

61276 Weilrod

Deutschland

Telefon: +49 0)6083-287-0

E-Mail: info@canton.de

Web: https://www.canton.de/