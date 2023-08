Canton A45 Audio Edition mit in-akustik Exzellenz LS-20 | News fairaudio

Der Hersteller Canton hat sich gleich zwei spannende Neuigkeiten einfallen lassen. Zum einen gibt es beim Kauf eines bestimmten Lautsprechermodells hochwertige Kabel von in-akustik gratis dazu – und zum anderen können Sie Canton-Lautsprecher jetzt per Augmented Reality virtuell in Ihren Räumlichkeiten „ausprobieren“.

Canton A45 Audio Edition – mit Gratis-Lautsprecherkabeln von in-akustik

Zunächst zur Sonderaktion: Diese betrifft die gemeinsam mit der Hifi-Zeitschrift Audio konzipierte Sonderedition der Lautsprecher Canton A45. Bei den Canton A45 Audio Edition kommen frequenzweichenseitig „Mundorf“-Bauteile zum Einsatz, außerdem Feinsilber-Polklemmen von „Nextgen“ sowie eine „in-akustik“-Innenverkabelung. Ab sofort gibt es für die nächsten 50 Bestellungen der A45 Audio Edition, so Canton, das Lautsprecherkabel in-akustik Exzellenz LS-20 kostenlos dazu. Hier geht’s direkt zur Sonderaktion.

Und hier geht es zum ausführlichen fairaudio-Test der Canton A45 in der Standardversion.

Der Preis der Canton A45 Audio Edition: 3.798 Euro.

Canton-Website: Jetzt mit Augmented Reality

Ein besonderes Bonbon für alle Online-Stöberer hat sich Canton für die frisch überarbeitete Website ausgedacht. Wer die Canton-Page mit einem iPhone (iOS12 aufwärts) oder einem Android-Telefon (Release 8.0 aufwärts, mit ARCore Support) besucht, der kann eine Vielzahl von Lautsprechern per Augmented Reality virtuell in seinen Hörraum platzieren und somit vorab schon mal einen Eindruck gewinnen, wie sich das entsprechende Modell optisch in die eigenen vier Wände einfügt.

Wir haben es mit einem iPhone ausprobiert und es funktioniert sehr gut. Gehen Sie einfach beim jeweiligen Lautsprechermodell auf das letzte Bild in der Slider-Ansicht und tippen Sie dann mit dem Finger auf das Quader-Symbol rechts neben dem Bild. Sodann startet die Kamera Ihres Smartphones und Sie können die Lautsprecher in Ihren Raum „zaubern.“

Wir wünschen viel Vergnügen!

Kontakt

Canton Elektronik GmbH

Neugasse 21-23

61276 Weilrod

Deutschland

Telefon: +49 0)6083-287-0

E-Mail: info@canton.de

Web: https://www.canton.de/