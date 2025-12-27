Der slowakische HiFi-Spezialist Canor feiert 2026 sein 30-jähriges Firmenjubiläum und nimmt das zum willkommenen Anlass, um mit einem ganz besonderen Vollverstärker an die Anfänge des Unternehmens zu erinnern: Der neue Röhrenvollverstärker Canor TP101 A30 versteht sich als Hommage an den allerersten Serienverstärker der Marke, den TP101, der 1995 auf der Messe in Brno (Tschechien) vorgestellt wurde – und markiert zugleich einen neuen Höhepunkt im Canor-Portfolio.

Klassisches Konzept, neu interpretiert

Das Design des Canor TP101 A30 greift das klassische Erscheinungsbild des Originals auf, setzt aber auf aktuelle Technik, optimierte Schaltungen und moderne Materialwahl. Im Inneren arbeitet ein Push-Pull-Ultralinear-Verstärker in Class-AB, der mit einer Röhrenbestückung aus vier EL34- und vier ECC81-Typen versehen wurde. Canors hauseigene CMT-Technologie (Canor PCB Milling Technology), bei der signalführende Leiterbahnen sorgfältig ausgefräst werden, soll für ein besonders sauberes Klangbild sorgen, heißt es.

Die Ausgangsleistung des Canor TP101 A30 liegt bei 2 × 40 Watt RMS – sowohl an 8 als auch an 4 Ohm. Zum Einsatz kommen dabei eigens entwickelte Permalloy-Ausgangsübertrager, die klanglich auf den Punkt abgestimmt sein und das dynamische Potenzial des Verstärkers voll ausschöpfen sollen, so Canor.

Schöne Gestalt

Auch in puncto Gehäusegestaltung setzt Canor auf Hochwertigkeit mit Wiedererkennungswert: Die Slowaken kombinieren polierten Edelstahl und Holz, was dem Jubiläumsmodell eine edle, aber nicht überkandidelte Ausstrahlung verleiht. Mit rund 23 Kilogramm Gewicht, fünf Line-Eingängen (Cinch) und einem soliden Aufbau ist der Canor TP101 A30 auch physisch eine Präsenz im Rack.

Preis und Verfügbarkeit

Der Canor TP101 A30 wird ab Januar 2026 ausgeliefert und ist für Deutschland, die Schweiz und die Benelux-Staaten im Vertrieb von IDC Klaassen erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 9.949 Euro.

Kontakt

IDC Klaassen

Am Brambusch 22

44536 Lünen



Telefon: +49(0)231-22 17 88 22

E-Mail: info@mkidc.eu

Web: https://canor-audio.de/