Tja, so kann’s gehen: Der kompakte Streamer MXN10 von Cambridge Audio hat in der einschlägigen Fachpresse und auch bei den Käuferinnen und Käufern so gut performt, dass er aktuell vergriffen ist. Während Cambridge Audio emsig nachproduziert, gibt es daher auf das nächstgrößere Modell Cambridge AXN10 einen erfreulichen Preisnachlass, damit streaminghungrige Musikfreundinnen und -freunde nicht im Regen stehen.

Cambridge Audio AXN10: Streamer zum Preis des nächstkleineren Modells MXN10

Der Cambridge Audio AXN10 kommt im klassischen Gardemaß, also mit einer Gehäusebreite von 43 Zentimetern, sowie in der Farbvariante Lunar Grey. Deutlich interessanter ist es unter der Haube, denn hier werkelt ein ESS-Sabre-Wandler (ES9033Q), der in der vorliegenden Beschaltung PCM-Material bis hoch zu 32 Bit/768 kHz wandelt und DSD bis maximal DSD512. Musik lässt sich wahlweise per LAN, WLAN, Bluetooth oder über den USB-A-Anschluss (Speichermedien) streamen. Neben einem analogen Ausgang (Cinch) gibt es darüber hinaus je einen optischen und koaxialen S/PDIF-Ausgang, sodass der AXN10 auch als Streaming Bridge verwendet werden kann.

Mehr als zehn Datenformate werden unterstützt: selbstverständlich die Klassiker wie FLAC, WAV, AIFF und MP3, aber auch OGG Vorbis. Die hauseigene StreamMagic-Plattform versteht sich mit Spotify, Deezer, Tidal und Qobuz nativ und ist zudem kompatibel zu allen relevanten Universalprotokollen, wie etwa Apple AirPlay2, Google Chromecast, UPnP und weitere. Was die Streamingplattform von Cambridge Audio kann, lässt sich übrigens auch in unserem ausführlichen Testbericht des Cambridge CXN (V2) nachlesen.

Nun die gute Nachricht: Bis zum 31. August 2023 erhalten Sie den Cambridge AXN10 (eigentliche UVP 599 Euro) zu dem Preis, der normalerweise dem MXN10 vorbehalten ist, nämlich für 499 Euro.

