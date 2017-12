Der Hersteller Cambridge Audio kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung neue kompakte, mobile Bluetooth-Aktivlautsprecher an, die wahlweise auch per Aux-Eingang mit Musik versorgt werden können. Haptisch und optisch sollen die Cambridge Yoyos mittels gewebter Stoffoberfläche überzeugen, bedientechnisch durch eine berührungsfreie Gestensteuerung der Wiedergabefunktionen (Play, Pause, Skip).

Der kompakte Cambridge Yoyo S (oben im Bild) kommt mit zwei integrierten Vollbereichstreibern, einem Subwoofer sowie einem passiven Bassstrahler auf der Rückseite. Sein Akku soll bis zu 14 Stunden lang durchhalten.

Das System Cambridge Yoyo M hingegen bringt nicht nur 24 Stunden Akkuleistung, es besteht aus zwei einzelnen Lautsprechern, die als flexibel aufstellbares Stereosystem agieren. Pro Box bringt das Yoyo-M-System einen Breitbänder und einen Subwoofer mit.

Beide Yoyo-Modelle sind – für besonders schnelle Einrichtung – NFC-fähig, außerdem sind USB-Anschlüsse zum Laden von Smartphones und anderen Geräten integriert. Erhältlich sind die Geräte ab sofort – in mehreren schicken Farben.

Preis Cambridge Audio YOYO S Lautsprecher: 179 Euro

Preis Cambridge Audio YOYO M Lautsprecher: 349 Euro

