Während so manch ein Netzwerkgerät nach wenigen Jahren aus dem Update-Zyklus fällt, geht Cambridge Audio bewusst einen anderen Weg. Ein neues Firmware-Update bringt Spotify Lossless, Qobuz Connect und weitere Funktionen auf StreamMagic-Komponenten ab Baujahr 2014 – kostenlos und „over the air“.

Update für StreamMagic Gen 2 und 3

Kaum ein Thema sorgt 2026 in der HiFi-Szene für mehr Diskussionen als die Alterung vernetzter Audiokomponenten. Gerade erst geisterte eine entsprechende Meldung zum Bose-SoundTouch durch Netz und Presse. Streaming-Clients verlieren Funktionen, Apps werden nicht mehr unterstützt, neue Dienste bleiben außen vor. Nicht selten ist von „dumm werdenden“ Geräten die Rede – mit entsprechendem Frust bei den Nutzern.

Hard- und Software aus einer Hand

Mit einem aktuellen Firmware-Update will sich Cambridge Audio klar gegen diesen Trend positionieren. „Ältere“ Netzwerkgeräte mit der hauseigenen StreamMagic-Plattform bleiben weiterhin vollständig app-kompatibel und erhalten jetzt neue Streaming-Funktionen. Cambridge Audio gehört zu den wenigen Audiomarken, die sich den Luxus einer eigenen Streaming-Plattform leisten: StreamMagic. Weil Hard- und Software aus einem Haus stammen und der Hersteller die volle Kontrolle behält, profitieren selbst ältere Modelle regelmäßig von frischen Updates.

Ein Herz für „alte Geräte“

Das kostenlose Update richtet sich an Geräte mit StreamMagic der zweiten und dritten Generation, die ab 2014 auf den Markt kamen. Dazu zählen unter anderem StreamMagic 6 V2, CXN, CXR, Azur 851N, CXN V2 (großer fairaudio-Testbericht) sowie Edge NQ. Diese Plattformen wurden zwar 2021 von StreamMagic Gen 4 abgelöst, bleiben jedoch weiterhin im Support.

Jetzt auch Qobuz Connect

Mit der neuen Firmware wird Qobuz Connect integriert. Damit lassen sich kompatible Cambridge-Modelle direkt aus der Qobuz-App als Wiedergabegerät auswählen. Spotify Connect mit Lossless-Option sowie die Integration von Amazon Music in die StreamMagic-App wurden bereits mit vorherigen Updates ergänzt und stehen ebenfalls für die Legacy-Geräte bereit.

Die neue Firmware für alle betreffenden Netzwerkgeräte mit StreamMagic 2 und 3 steht seit dem 24. Februar 2026 als kostenloses Over-the-Air-Update zur Verfügung. Bei bestehender Internetverbindung wird der Download automatisch erkannt und kann bequem vom Nutzer bestätigt werden.

Wir finden: Dass eine Streaming-Plattform aus dem Jahr 2014 im Jahr 2026 noch neue Konnektivitätsoptionen erhält, ist alles andere als selbstverständlich. Und begrüßen das Update damit umso mehr.

