Eine eigene, proprietäre Streaming-Plattform: Cambridge Audio zählt zu den wenigen Adressen im Audiobereich, die so etwas für ihre Player entwickelt haben – und überdies auch ältere Modelle ständig mit Updates versorgen. Ganz aktuell erweitert Cambridge Audio die Funktionen seiner „StreamMagic“-Plattform mit einem kostenlosen Update, mit dem ab sofort auf allen unterstützten Geräten die verlustfreie Wiedergabe über Spotify Connect möglich wird. Und das ist noch nicht alles …

Ganz automatisch: Spotify Connect Lossless

Verlustfreies Streaming wird bei Cambridge Audio jetzt noch breiter verfügbar: Die hauseigene Plattform StreamMagic erhält aktuelle Features, auch für ältere Geräte. Der Anfang macht Spotify Connect Lossless, das in Kombination mit einem Spotify-Premium-Abo bereits jetzt – ohne jegliches zusätzliches Firmware-Update – auf Cambridge-Geräten unterstützt wird. Nutzer können über die Spotify-App einfach die höchste Qualitätsstufe aktivieren und die verlustfreie Übertragung in 24 Bit bei 44,1 kHz genießen. Voraussetzung ist lediglich ein Gerät mit StreamMagic-Plattform ab Generation 2 (2014 eingeführt), darunter finden sich nicht zuletzt etablierte Modelle wie der Azur 851N oder die erste Generation des CXN, siehe auch unser großer Test des CXN (V2).

Mit Firmware-Update: Qobuz Connect

Die Einführung von Qobuz Connect erfolgt ab dem 8. Oktober 2025 als kostenloses Over-the-Air-Update für alle Cambridge-Audio-Streamer, die die StreamMagic-Generation 4 intus haben. Damit lassen sich kompatible Geräte direkt aus der Qobuz-App anwählen und verlustfrei mit hochauflösender Musik bespielen – ganz ohne Umweg über die StreamMagic-App. Das betrifft unter anderem die Modelle Evo 75 (fairaudio-Testbericht), Evo 150 (fairaudio-Testbericht), AXN10, MXN10, CXN100 (fairaudio-Testbericht) und EXN100.

Wir finden – eine gute Sache: Wenn die Software auf Trab bleibt, lohnt sich die Investition in die Hardware umso mehr …

