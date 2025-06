Cambridge Audio hat soeben ein umfassendes Firmware-Update für seine hauseigene Streaming-Plattform StreamMagic veröffentlicht. Das Update steht ab sofort allen Besitzern aktueller Netzwerkgeräte mit der vierten Generation der Plattform kostenlos zur Verfügung.

StreamMagic-Update: Mehr Features, besseres Nutzererlebnis

Mit dem Update ist es nun möglich, Amazon Prime Music inklusive Amazon HD direkt über die Cambridge-Audio-App zu verwenden. Nutzer können ihre Amazon-Bibliothek durchsuchen, Titel abspielen und diese in individuellen Wiedergabelisten zusammen mit Inhalten anderer Dienste wie Tidal, Qobuz, Deezer oder lokalen UPnP-Quellen integrieren. Dabei werden hochauflösende Amazon-HD-Titel in ihrer nativen Qualität abgespielt.

7-Band-Equalizer & Raumanpassung

Eine weitere Neuerung ist der 7-Band-Equalizer, der eine präzise Anpassung des Klangbilds an Raumakustik und persönliche Vorlieben ermöglichen soll. Die Frequenzbänder orientieren sich dabei an den Einstellungen der Melomania-App, sodass bestehende Nutzer der Bluetooth-Kopfhörer aus dem Hause Cambridge Audio keine Umgewöhnung benötigen. Werden die Produkte im Vorverstärkermodus mit variablen Analogausgängen betrieben, ist nun auch eine Balanceeinstellung zwischen linkem und rechtem Kanal möglich.

Die ebenfalls aus dem Modell Evo One bekannte Funktion zur Raumanpassung wurde auf alle StreamMagic-4-Geräte ausgeweitet. Per Schieberegler kann die tonale Auslegung an hallige oder stark bedämpfte Räume angepasst werden, ohne tiefergehende manuelle Korrekturen vornehmen zu müssen.

Normalisiert

Für Spotify-Nutzer bringt das Update Unterstützung für die von der Plattform eingeführte Lautstärkenormalisierung. Diese Funktion sorgt dafür, dass bei Playlists mit unterschiedlichen Titeln keine sprunghaften Änderungen der Wiedergabelautstärke auftreten – besonders hilfreich beim genreübergreifenden Hören.

Kompatibel

Das Firmware-Update ist mit allen Geräten kompatibel, die seit der Einführung der vierten StreamMagic-Generation ab 2021 auf den Markt gekommen sind. Dazu gehören die Modelle Evo 75 (siehe fairaudio-Test), Evo 150, MXN10, AXN10, CXN100 (fairaudio-Test), EXN100, Evo One sowie Sondereditionen der Evo-Reihe.

Das Update steht seit dem 20. Mai 2025 als Over-the-Air-Installation zur Verfügung. Bei bestehender Internetverbindung erkennt das Gerät die neue Version automatisch; Nutzerinnen und Nutzer müssen den Installationsvorgang lediglich bestätigen. Die Kompatibilität mit Qobuz Connect befindet sich derzeit in der finalen Testphase und soll in einem der kommenden Updates nachgereicht werden.

Kontakt

Cambridge Audio

Gallery Court, Hankey Place

20095 London SE1 4BB

England

E-Mail: info@cambridgeaudio.com

Web: https://www.cambridgeaudio.com/eur/de