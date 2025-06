Mit der MXW70 erweitert Cambridge Audio sein Programm im Halbformat-Segment – und zwar um einen neuen Stereoendverstärker. Der Amp soll optisch wie funktional bestens zu den bestehenden Komponenten der Serie, dem Netzwerkspieler MXN10 und dem D/A-Wandler DacMagic 200M, passen, heißt es bei den Briten.

Kraftzwerg

Die gerade mal 21,5 Zentimeter breite Endstufe richtet sich besonders an Nutzer, die hochwertige Musikwiedergabe platzsparend realisieren möchten – etwa auf dem Schreibtisch oder in Wohnumgebungen, in denen man auf dickes HiFi verzichten will. Der Einsatz in Mehrkanalsystemen ist dabei natürlich ebenfalls möglich.

Technisch zeigt sich die Cambridge Audio MXW70 im wahrsten Sinne leistungsstark: Im Stereobetrieb liefert die kleine, preiswerte Endstufe nämlich immerhin 2 x 70 Watt an 8 Ohm beziehungsweise 2 x 125 Watt an 4 Ohm, im Brückenmodus bis zu 1 x 250 Watt an 8 Ohm. Und klar: Bei der Baugröße und der Abwesenheit von Kühlrippen kann man es erahnen, die Verstärkerschaltung ist in Class D (Hypex nCORE) gehalten – die Energieversorgung übernimmt passenderweise ein Schaltnetzteil.

Sogar symmetrisch

Anschlussseitig stehen neben den Polklemmen für die Lautsprecher Cinch-Eingänge und – selten in dieser Klasse – sogar XLR-Inputs zur Verfügung, 12-Volt-Trigger-Optionen ermöglichen die systemweite Steuerung einer Kette.

Mögliche Mitspieler

Cambridge Audio empfiehlt die MXW70 nicht zuletzt für diejenigen, die schon den Streamer MXN10 oder den DacMagic 200M ihr Eigen nennen. Der MXN10 übernimmt in diesem Fall die Rolle des Netzwerkspielers und Vorverstärkers. Was er sonst noch so kann, erfahren Sie in unserem separaten Newsbeitrag zum Gerät. Und der DacMagic 200M war bereits bei uns zu Gast – im ausführlichen fairaudio-Test können Sie selbst nachlesen, wie sich dieser D/A-Wandler klanglich schlägt.

Verfügbarkeit und Preis

Der Class-D-Stereoendverstärker Cambridge Audio MXW70 ist ab sofort erhältlich – auch im Cambridge-Audio-Webshop. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 599 Euro.

Kontakt

Cambridge Audio

Gallery Court, Hankey Place

20095 London SE1 4BB

England

E-Mail: info@cambridgeaudio.com

Web: https://www.cambridgeaudio.com/eur/de