Mit dem Melomania P100SE bringt Cambridge Audio eine technisch und ergonomisch überarbeitete Version seines kabellosen Over-Ear-Kopfhörers P100 auf den Markt. Ziel der Weiterentwicklung war es, Tragekomfort, Akkulaufzeit und Klangqualität zu optimieren.

Konstant dynamisch: Cambridge Audio Melomania P100SE

Herzstück des Hörers bleiben die 40-Millimeter-Treiber mit Sandwichmembran und Neodym-Magneten, kombiniert mit einer Class-A/B-Verstärkerschaltung – wie auch beim Vorgängermodell. Ergänzt wird das Klangkonzept nun aber durch eine digitale Signalverarbeitung mit DynamEQ-Technologie, die auf niedrige Lautstärken abgestimmt ist und dort eine weitgehend konstante Dynamik gewährleisten soll.

Zuspielwege & Komfort

Die Bluetooth-Übertragung erfolgt in Version 5.3 und unterstützt neben AAC auch aptX Lossless und Adaptive bei einer Auflösung von bis zu 96 kHz/24 Bit. Alternativ ist eine kabelgebundene Nutzung über USB-C oder einen mitgelieferten 3,5-mm-Klinkenadapter möglich.

Laut den Briten wurde die Hardware insbesondere im Bereich Tragekomfort überarbeitet. So wurde der Kopfbügel neu konstruiert, mit zusätzlicher Polsterung versehen und auf eine gleichmäßigere Federwirkung hin optimiert.

App & EQ

Über die Melomania-Connect-App lässt sich der Klang des P100SE per Sieben-Band-Equalizer individuell anpassen. Neben sechs festen Presets für verschiedene Musikrichtungen können auch eigene Klangprofile gespeichert und benannt werden. Zudem bietet die App die Möglichkeit, einen Gaming-Modus mit niedriger Latenz zu aktivieren.

Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 60 Stunden mit aktiver Geräuschunterdrückung, bis zu 100 Stunden ohne ANC. Eine Schnellladefunktion ermöglicht nach fünf Minuten Ladezeit eine weitere Nutzung des Cambridge Audio Melomania P100SE von zwei Stunden (mit ANC) oder vier Stunden (ohne ANC). Sowohl der Akku als auch die Ohrpolster sind vom Nutzer selbst austauschbar und als Zubehör erhältlich.

Preise, Varianten und Verfügbarkeit

Der Cambridge Audio Melomania P100SE ist ab sofort in den Farben Blau, Mattschwarz und Weiß verfügbar. Der Preis beträgt 279 Euro.

