Alles wird gut. Und manches besser: Cambridge Audio stellt mit dem Melomania P100SE eine verbesserte Version seines kabellosen Over-Ear-Kopfhörers vor. Die Special Edition wartet mit erweiterten Bluetooth-Fähigkeiten, vermehrtem Tragekomfort und Klangsteigerung auch dank neuer DynamEQ-Technologie auf.

Gute Basis

Technisch basiert das SE-Modell natürlich auf der Architektur des P100, wurde jedoch gezielt überarbeitet, heißt es bei den Briten. Die 40-mm-Treiber mit Sandwichmembran und Neodym-Magnet sind weiterhin vorhanden und sollen in Kombination mit einer Class-A/B-Verstärkerschaltung per se für klaren, dynamischen Klang bürgen. Auch die Akkulaufzeit bleibt beim Cambridge Audio Melomania P100SE unverändert: 100 Stunden im stromsparenden Modus beziehungsweise 60 Stunden bei aktiviertem Noise-Cancelling.

Es geht noch besser …

Für den verbesserten Sitz des Cambridge Audio Melomania P100SE sorge ein neugestalteter Kopfbügel mit zusätzlicher Polsterung und überarbeiteter Federung, heißt es in der Pressemitteilung, so dass auch „Charakterköpfe“ vollen Tragekomfort verspüren sollen. Die drahtlose Signalübertragung erfolgt per Bluetooth 5.3, wobei neben AAC nun auch aptX Lossless und Adaptive unterstützt werden – mit Auflösungen bis hoch zu 96 kHz/24 Bit. Freilich ist ebenso der Betrieb über USB-C oder 3,5-mm-Klinke möglich.

Neu hinzugekommen ist außerdem die digitale Technologie DynamEQ, die auch bei geringer Lautstärke eine differenzierte und ausbalancierte Wiedergabe ermöglichen soll. Mit DynamEQ einher geht dank neuer Firmware eine auf die neue Bügelhardware optimierte, verbesserte Klangabstimmung. Die neue Firmware ist ausschließlich auf den Melomania P100SE zugeschnitten und nicht mit dem P100 kompatibel.

Feintuning

Die klangliche Feinabstimmung des Wireless-Kopfhörers kann über die Melomania Connect App vorgenommen werden. Nutzerinnen und Nutzer haben dort Zugriff auf einen Sieben-Band-Equalizer mit speicherbaren Presets sowie einen Low-Latency-Modus für Spiele und Videos.

Löblich …

Akku und Ohrpolster des Cambridge Melomania P100SE sind vom Nutzer selbst austauschbar und separat nachkaufbar. Die Schnellladefunktion liefere nach fünf Minuten Laden bereits bis zu vier Stunden Spielzeit, mit ANC bis zu zwei Sunden, so die Engländer.

Preise, Varianten und Verfügbarkeit

Der Bluetooth-Kopfhörer Cambridge Audio Melomania P100SE ist ab sofort erhältlich – in den Farben Blau, Schwarz und Weiß. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 279 Euro.

Kontakt

Cambridge Audio

Gallery Court, Hankey Place

20095 London SE1 4BB

England

E-Mail: info@cambridgeaudio.com

Web: https://www.cambridgeaudio.com/eur/de