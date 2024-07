Das sieht und hört man auch nicht alle Tage: Cambridge Audio kündigt mit dem Melomania P100 den ersten Over-Ear-Kopfhörer mit Class-AB-Verstärker, Noise Cancelling und einer Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden an. Er soll mobilen Musikgenuss mit audiophiler Technik verbinden.

Cambridge Audio Melomania P100: Keine Abstriche bei der Klangqualität

Entwicklungsziel bei Cambridge Audio war es, einen alltagstauglichen Bluetooth-Kopfhörer mit Noise-Cancelling zu konstruieren, der möglichst wenig Abstriche bei der Klangqualität macht. Das will man vor allem durch einen klassischen, kompakten „HiFi-Verstärker“ in Class-AB-Schaltung erzielen. Er treibt dynamische 40-mm-Treiber mit einer Sandwichmembran aus Polyetheretherketon und Polyurethan an.

Der Cambridge P100 lässt sich klanglich über die Melomania Connect App individualisieren – mithilfe eines 7-Band-EQ und sechs Presets, die durch eigene speicherbare EQ-Kurven ersetzt oder ergänzt werden können. In der App kann zudem ein Gaming-Modus mit besonders geringer Latenz (80 ms) abgerufen werden.

Zuspielwege und Laufzeit

Musik wird standardmäßig via Bluetooth 5.3 zugespielt (AAC und apt-X Adaptive mit bis zu 96 kHz/24 Bit), es ist aber auch ein kabelgebundener Digitalbetrieb über USB-C oder ein Analogbetrieb via 3,5-mm-Klinke möglich. Die Ohrmuscheln kommen mit Memory-Schaumstoff und veganem Kunstleder.

Auffällig groß erscheinen die Akkulaufzeiten. Bei aktiviertem ANC sind 60 Stunden möglich, ohne ANC sogar bis zu 100. Es gibt natürlich auch eine Schnelladefunktion: Mit nur fünf Minuten Ladezeit können bis zu vier Stunden ohne ANC erzielt werden.

Nachhaltig

Auch Nachhaltigkeit ist ein Thema: Der Cambridge Melomania P100 besteht zur Hälfte aus Recycling-Kunststoff, die Verpackung ist vollständig recycelbar und plastikfrei. Sowohl Akku als auch Ohrpolster können ausgetauscht werden, was ebenfalls auf einen langen Nutzungszeitraum einzahlen sollte.

Verfügbarkeit und Preis

Der Cambridge Audio Melomania P100 ist ab sofort in Schwarz oder Weiß zum Preis von 279 Euro erhältlich – im Fachhandel oder im Webshop (siehe Link unten).

Kontakt

Cambridge Audio

Gallery Court, Hankey Place

20095 London SE1 4BB

England

E-Mail: info@cambridgeaudio.com

Web: https://www.cambridgeaudio.com/eur/de