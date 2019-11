Der Black Friday naht – und auch viele HiFi-Hersteller nehmen inzwischen an dieser absatzfördernden Rabattaktion teil, so auch Cambridge Audio. Das 1968 gegründete Unternehmen hat mit dem Melomania 1 seinen ersten Wireless-In-Ear-Kopfhörer aufgelegt. Er wird in der Black-Friday-Woche vom 23. November bis zum 2. Dezember 2019 zu einem um 30 Euro reduzierten Preis (99,95 Euro inklusive Rabatt) angeboten, und zwar im Amazon-Webshop.

Die Kopfhörer sollen laut Hersteller neun Stunden durchgängige Wiedergabedauer mit einer Akkuladung möglich machen, 36 weitere Stunden Spielzeit stellt das mitgelieferte Lade-Case zur Verfügung. Der Melomania 1 ist mit dem derzeit neuesten Bluetooth-Standard 5.0 ausgestattet; neben batterieschonendem Betrieb und einer Reichweite von bis zu 30 Metern soll sich dieser insbesondere durch seine Verbindungsstabilität auszeichnen. Und mit den Audio-Codecs AAC und aptX ist auch für guten Sound gesorgt.

Zusätzlich zum Kopfhörer ist optional ein separates Silikon-Case zum Preis von 10 Euro – und zwar in den Farben Orange, Pink, Blau, Hellgrün, Hellgrau und Rot – erhältlich.

