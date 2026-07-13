Neuer Stapellauf für den „Great British Sound“: MNotion übernimmt den Exklusivvertrieb von Cambridge Audio

Hinter den Kulissen der britischen Traditionsmarke Cambridge Audio gibt es für den deutschen Markt eine weitreichende strukturelle Neuerung. Mit Wirkung zum 1. Juni 2026 hat die frisch gegründete MNotion GmbH den exklusiven Vertrieb für die Elektronikkomponenten aus London in Deutschland übernommen.

Branchen-Insider segeln an die Vertriebsspitze

Anstatt lediglich auf von England aus geführte Strukturen zu setzen, vertrauen die Briten damit hierzulande ab sofort einer inhabergeführten Vertriebsgesellschaft, die von zwei in der HiFi-Branche bestens bekannten Experten geleitet wird und nicht zuletzt den hiesigen Fachhandel strategisch stärken will.

Seniorität & Seriosität

Hinter der MNotion GmbH stehen die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Markus Nagler und Manuel Neitzel. Beide Akteure gelten in der DACH-Region als exzellent vernetzt und bringen jahrzehntelange Erfahrung im High-End-Segment mit in das neue Unternehmen. Während Markus Nagler die Marke Cambridge Audio bereits in den vergangenen Jahren als Country Manager intensiv betreute, blickt Manuel Neitzel auf eine langjährige Vertriebshistorie inklusive erfolgreicher Jahre als Vertriebsleiter für Cambridge Audio zurück.

Schneller und direkter: Anbindung des Fachhandels

Durch den Rechtsformwechsel und die Etablierung eines zentralen, professionellen Warenlagers in Deutschland verspricht der neue Vertrieb dem Fachhandel deutlich kürzere Kommunikationswege, eine optimierte Produktverfügbarkeit und schnellere Auslieferungszeiten. Für Kontinuität im Hintergrund ist dennoch gesorgt: Der technische Service verbleibt weiterhin beim langjährigen Partner Hanex in den Niederlanden, und auch die Medienbetreuung wird wie gewohnt fortgeführt.

Fokus auf modernes Lifestyle-Audio mit Pantheone Audio

Neben der Hauptmarke Cambridge Audio baut das Duo sein Portfolio weiter aus und übernimmt zeitgleich den europaweiten Vertrieb für Pantheone Audio. Die Design-Marke aus Sydney ist primär für ihre optisch außergewöhnlichen, skulpturalen Streaming-Lautsprecher und portablen Akku-Soundsysteme bekannt.

Coaching

Mit diesem kombinierten Portfolio aus traditioneller High-Fidelity und designorientierten Audioprodukten möchte MNotion den rund 100 angeschlossenen deutschen Fachhändlern dabei helfen, neue Käuferschichten jenseits der klassischen HiFi-Szene zu erschließen. Neben der reinen Produktbelieferung soll der Fokus künftig verstärkt auf der aktiven Unterstützung bei Events, gezielter Wissensvermittlung und einem ausgebauten Social-Media-Auftritt der Handelspartner liegen.

Und die Preise? Stabil

Der Exklusivvertrieb für Cambridge Audio durch die MNotion GmbH ist bereits zum 01. Juni 2026 offiziell gestartet. Fachhändler und Marktpartner können Bestellungen und Anfragen direkt über die neu eingerichtete Vertriebszentrale in Scharbeutz einreichen. Und: Dass die unverbindlichen Preisempfehlungen der aktuellen Cambridge-Audio- und Pantheone-Produkte von der vertrieblichen Umstrukturierung unberührt bleiben, ist positiv hervorzuheben und auch insoweit erfreulich, als dass gerade die Einstiegsserien und die mittleren Linien der Briten für ihr gutes Preis-Sound-Verhältnis bekannt sind – wie auch unsere Cambridge-Audio-Testberichte zeigen.