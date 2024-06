Cambridge Audio hat seine Streamingplattform StreamMagic aktualisiert und bringt in Form eines Firmwareupdates neue Features, von denen in erster Linie die Besitzer eines Audio-EVO-Modells und eines CXN100 sowie Nutzer von Tidal profitieren.

Firmware-Update von Cambridge Audio: Die Funktionen im Einzelnen

Die wichtigste Info dürfte alle diejenigen betreffen, die Tidal für das hochauflösende Streaming von Musik nutzen, denn jetzt wird auch Tidal Connect Hi-Res voll und ganz unterstützt. Neu ist außerdem, dass sich mit der StreamMagic-App nun die Presets und die Übernahme von gespielten Titeln in Playlists einfacher handhaben lassen sollen als bisher.

Und dann wäre da noch ein besonderes Feature: Der im Cambridge CNX100 (aktueller Testbericht) und im Audio EVO eingebaute Bildschirm kann jetzt erstmals auch als (per Software simuliertes) VU-Meter oder als Uhr fungieren. Auf diese Weise bekommen die Geräte quasi „analoges Flair“.

Das Update ist selbstredend kostenlos, es erfolgt „Over the air“ (also via Internetverbindung) und kann aus allen kompatiblen Geräten heraus einfach gestartet werden.

Kontakt

Cambridge Audio

Gallery Court, Hankey Place

20095 London SE1 4BB

England

E-Mail: info@cambridgeaudio.com

Web: https://www.cambridgeaudio.com/eur/de