Cambridge Audio reiht sich ein in die Riege der Hersteller, die All-in-one-Geräte anbieten – und zwar mit dem neuen Evo One. Wie Cambridge Audio mitteilt, soll das Evo One eine HiFi-Anlage vollständig ersetzen können, dafür wurden einige Anstrengungen unternommen.

Cambridge Audio Evo One – Zuspielwege

Herzstück des neuen „Alleskönners“ von Cambridge Audio ist die Streaming-Sektion, die die StreamMagic-Plattform der mittlerweile vierten Generation beherbergt. Über LAN und WLAN kann Musik unter anderem von Spotify Connect, Tidal Connect, Deezer, Qobuz abgespielt werden, Internetradio ist natürlich ebenfalls möglich und via UPnP kann auf Musik im Heimnetzwerk zugegriffen werden. Darüber hinaus ist das Gerät Roon-ready. Hochauflösende PCM-Musikdaten werden bis zu einer Auflösung von 32 Bit/192 kHz unterstützt.

Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, per Bluetooth, Apple AirPlay2 und Google Cast zuzuspielen, außerdem ist der Evo One multiroom-fähig. Wer mag, kann aber auch per Kabel Musik „anliefern“, hierfür bietet der Cambridge Evo One einen HDMI-eARC-Anschluss, einen optischen S/PDIF-Eingang, eine MM-Phonovorstufe und einen analogen Hochpegeleingang. Über eine ebenfalls vorhandene USB-Buchse lassen sich Massenspeicher wie USB-Sticks oder Festplatten anschließen. Ein eingebauter 7-Band-Equalizer und eine Raumkorrektur erlauben weitreichende Anpassung des Klangs an die Raumakustik oder den persönlichen Geschmack.

14 Schallwandler und drei Wege

Besonderes Augenmerk hat man bei Cambridge Audio auf die Treiberbestückung gelegt: Der Evo One ist ein vollwertiges Dreiwegesystem, das mit sage und schreibe 14 Schallwandlern in einem Gehäuse aufwartet. Sechs Tieftöner, vier Mitteltöner und vier Hochtonkalotten sind verbaut – sie werden von einem leistungsfähigen Amp versorgt, der insgesamt 700 Watt RMS abliefert.

Die Nutzerinteraktion erfolgt wahlweise per App oder über den eingebauten 6,8-Zoll-Farbbildschirm. Dieser kann Titel- und Albuminformationen anzeigen, lässt sich aber auch als „Uhr“ umschalten – und natürlich gibt es, wie bei anderen Cambridge-Audio-Geräten, die Möglichkeit, VU-Meter zu simulieren.

Verfügbarkeit und Preis

Der neue Evo One wird im Laufe dieses Monats verfügbar – im Cambridge Audio Webshop wie im Fachhandel –und liegt preislich bei 1.499 Euro.

