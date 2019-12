Sie haben nach unserem Test des Cambridge Audio Edge A Vollverstärkers „Blut geleckt“, sind aber bisher durch das Preisschild des Geräts ins Stolpern gekommen? Nun haben Sie die Gelegenheit, sowohl die Komponenten der Cambridge-Audio-Referenzserie Edge – zu der neben dem Edge A auch ein Streamingvorverstärker (Edge NQ) sowie eine Stereoendstufe (Edge W) zählen – als auch den Plattenspieler Cambridge Alva TT mit Preisnachlass zu erhalten. Und zwar indem Sie Ihre alten HiFi-Komponenten in Zahlung geben.

Alle teilnehmenden Cambridge-Audio-Fachhändler gewähren nämlich gemäß einer aktuellen Pressemitteilung für begrenzte Zeit (Aktionszeitraum endet am 31. Januar 2020) einen Rabatt von bis zu 20 Prozent – wenn Sie im Gegenzug ein Edge-Gerät und/oder einen Alva-TT-Plattendreher erwerben. Auf der Website von Cambridge Audio sind alle teilnehmenden Fachhändler verzeichnet.

Einen ausführlichen Bericht zum Vollverstärker Cambridge Edge A finden Sie in der oben verlinkten Rezension, eine Vorstellung der gesamten Edge-Reihe im High-End-Messebericht 2018. An dieser Stelle daher noch ein paar Worte zum Cambridge Alva TT. Dieser raffinierte Plattenspieler kommt mit einem Direktantrieb und einem vormontierten Rega-Tonarm. Praktischerweise ist eine Phono-Vorstufe gleich mit an Bord, sodass der Alva TT direkt an einen Hochpegeleingang angeschlossen werden kann. Damit nicht genug: Das gute Stück hat sogar einen Bluetooth-Sender, der aptX-HD-fähig ist. Damit können Sie also kabellos in ordentlicher Qualität zu einem entsprechenden Empfangsgerät streamen.

Na, dann schauen Sie doch mal in Ihrem Rack, welches Gerät Sie in den wohlverdienten Ruhestand schicken können …

Die (unrabattierten) Preise:

Cambridge Audio Edge A Vollverstärker: 4.000 Euro

Cambridge Audio Edge NQ Netzwerkspieler/Vorverstärker: 3.000 Euro

Cambridge Audio Edge W Endstufe: 3.000 Euro

Cambridge Audio Alva TT Schallplattenspieler: 1.699 Euro

Kontakt

Cambridge Audio

Alter Wandrahm 15

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40 947 92800

E-Mail: info@cambridgeaudio.com

Web: https://www.cambridgeaudio.com/deu/de