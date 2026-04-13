Black is the Colour: Cambridge Audio bringt CX-Serie als „Black Edition“ und den CXN100SE

Drei auf einen Streich: Cambridge Audio kündigt nicht nur eine neue Sonderedition der beliebten CX-Serie in mattem Schwarz an, sondern schickt auch den CXN100SE neu ins Rennen: Dieser Netzwerkplayer bietet den von vielen Nutzern vermissten HDMI-eARC-Anschluss und macht damit auch TV-Setups klangstark.

Streaming-Zentrale mit HDMI-Anbindung

Mit dem CXN100SE reagiere Cambridge Audio auf die steigende Nachfrage nach flexibler Systemintegration, heißt es aus Großbritannien. Neben den schon bisher vorhandenen digitalen Eingängen (wir hatten den CXN100SE im ausführlichen Test) steht nun auch HDMI-eARC zur Verfügung, wodurch sich der Streamer direkt mit einem Fernseher verbinden und über dessen Fernbedienung steuern lässt.

Proprietäre Plattform

Die stabile und erprobte Streaming-Plattform StreamMagic – eine Eigenentwicklung von Cambridge Audio – bleibt natürlich Herzstück des Geräts. Sie ermöglicht Zugriff auf Dienste wie Spotify Connect (inklusive Lossless), Tidal Connect, Qobuz Connect, Amazon Music und Deezer sowie die Einbindung in Systeme wie Roon, Chromecast und AirPlay 2.

Für die Wandlung digitaler Signale kommt ein ESS ES9028Q2M DAC zum Einsatz, der hochauflösende Formate bis zu 32 Bit / 768 kHz PCM und DSD512 unterstützt. Zusätzlich kann der Netzwerkplayer im Vorverstärker-Modus betrieben werden, sodass auch Aktivlautsprecher oder Endstufen direkt angesteuert werden können.

Nicht nur schwarz im Bass: Vollverstärker Cambridge CXA81 Mk II

Ergänzt wird die Sonderedition durch den Vollverstärker Cambridge CXA81 Mk II und das CD-Laufwerk CXC, die nun ebenfalls in der neuen mattschwarzen Ausführung erhältlich sind. Der CXA81 Mk II liefert bis zu 120 Watt pro Kanal an 4 Ohm und kombiniert analoge wie digitale Anschlussmöglichkeiten, darunter sogar XLR-Eingänge, aber auch Bluetooth mit aptX HD.

Der dunkle Purist

Der Cambridge CXC bleibt ein reiner CD-Transport, der sich auf präzises Auslesen und die Weitergabe des Digitalsignals konzentriert. Über den systemeigenen Control-Bus lässt sich das Laufwerk komfortabel in die Gesamtanlage integrieren.

Design und Verfügbarkeit

Die neue „CX Black Series 2“ von Cambridge Audio setzt auf matt-schwarze Aluminiumfronten mit feiner Struktur und soll sich optisch von klassisch schwarzen HiFi-Komponenten abheben. Neben dieser limitierten Ausführung sollen alle Modelle zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder in der bekannten Farbe „Lunar Grey“ verfügbar sein.

Die „Black Edition ist ab April 2026 im Fachhandel erhältlich, die graue Variante folgt im Juni. Die Preise liegen bei 1.049 Euro für den Streamer CXN100SE, 1.199 Euro für den Amp CXA 81 Mk II und 599 Euro für das CD-Laufwerk CXC. Übrigens: Das highfidele Trio wird demnächst von uns zum Test begrüßt, stay tuned!