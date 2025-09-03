Mit dem neuen „The Pearl Theater“-System präsentiert Cabasse eine vollständig drahtlose Heimkino-Lösung, die audiophile Klangqualität mit wohnraumfreundlichem Design vereinen will. Das System sei flexibel konfigurierbar und füge sich unauffällig in jedes Wohnambiente ein, so Cabasse.
The Pearl Theater – heldenhaft
Im Zentrum des Systems steht ein kompakter, aktiver Subwoofer mit 32 Zentimetern Durchmesser und patentierter HELD-Treibertechnologie. Die Satellitenlautsprecher sind in mattem Schwarz oder Weiß erhältlich und messen lediglich 7,5 Zentimeter im Durchmesser.
Patentierte Breitbandtechnik
Ausgestattet mit einem eigens entwickelten Breitbandchassis, sollen sie klare Sprachwiedergabe und fein aufgelöste Höhen bieten, heißt es von den Franzosen. Die Montage erfolgt auf Wunsch auch flexibel an Wand oder Decke. Für größere Setups ist das System mit zusätzlichen Satelliten-Sets und einem zweiten Subwoofer erweiterbar. Unterstützte Konfigurationen reichen von 5.1 bis hin zu 7.2.
AV-Verstärker mit an Bord
Zwei drahtlose Endstufenmodule versorgen die rückwärtigen Kanäle (Rear-Speaker), während die Frontkanäle über einen zentralen AV-Verstärker mit integriertem Touchscreen angesteuert werden. Dieser übernimmt auch die Quellenauswahl und Lautstärkeregelung. Zusätzlich lassen sich Klangbild und Raumanpassung bequem über die hauseigene StreamControl-App steuern – inklusive automatischer Einmessung per Mikrofon, Equalizer und Nachtmodus.
Schnittstellen, Formate, Funktionen
In puncto Konnektivität zeigt sich The Pearl Theater vielseitig: HDMI eARC, optische und analoge Eingänge, USB, Ethernet, Bluetooth sowie Wi-Fi stehen zur Verfügung. Unterstützt werden zahlreiche relevante Surroundformate, darunter Dolby Atmos, DTS:X und Dolby TrueHD. Die Multiroom-Funktion ermöglicht zudem die Integration in bestehende Cabasse-Systeme. Auch im reinen Musikbetrieb zeigt sich das Cabasse-System anschlussfähig: Es unterstützt hochauflösendes Streaming über Dienste wie Tidal, Qobuz, Spotify und Apple AirPlay 2 und ist Roon-ready.
Preise und Verfügbarkeit
„Demnächst verfügbar“ heißt es beim Vertrieb, ein genaueres Datum können wir daher aktuell nicht nennen. Dafür aber die Preise für verschiedene Konfigurationen:
- Cabasse The Pearl Theater 5.1: 6.990 Euro
- Cabasse The Pearl Theater 7.1: 7.990 Euro
- Zusätzlicher Subwoofer: 2.990 Euro
- Set mit 2 Satelliten und 2 Funkmodulen: 1.290 Euro
Kontakt
ATR Audio Trade
Schenkendorfstraße 29
45472 Mülheim an der Ruhr
Deutschland
Telefon: +49(0)208-882 66 0
E-Mail: webadmin@audiotra.de
Web: https://www.audiotra.de/