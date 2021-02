Der Hersteller Cabasse stellt mit dem The Pearl Sub ein ungewöhnliches, aber bei näherer Betrachtung durchaus naheliegendes Gerätekonzept vor. Es handelt sich nämlich um einen Subwoofer mit mehreren Verstärkereinheiten und einer Streamingsektion. Damit kann man das Prinzip HiFi-Anlage im Grunde „umgekehrt aufzäumen“, nämlich von der Anschaffung eines Subwoofers ausgehend ein komplettes Setup zusammenstellen.

Cabasse Pearl Sub: Technik

Um den Tieftonbereich kümmert sich ein 25-cm-Treiber, der von einem 1000-Watt-Verstärker versorgt wird. Weiterhin stehen zwei Endstufen à 300 Watt Verstärkerleistung zur Verfügung, um Satellitenlautsprecher anzuschließen.

Mit Musik kann der Cabasse The Pearl Sub auf ganz unterschiedliche Arten in Verbindung kommen: Entweder online über die Streamingsektion (Deezer, Spotify, Qobuz, Tidal und Napster sind implementiert, UPnP ebenfalls möglich), per Bluetooth oder über die kabelgebundenen Eingänge (Aux analog, USB-Massenspeicher, Toslink).

Cabasse empfiehlt das Zusammenspiel mit anderen Cabasse-Kugellautsprechern, beispielsweise dem kompakten Cabasse Io3 oder den Standmodellen Riga 2 und Baltic 5. Erhältlich ist der Sub in Matt-Weiß und -Schwarz.

Preis Cabasse The Pearl Sub: 2.990 Euro

