Mit dem Aktivlautsprecher The Pearl setzte der Hersteller Cabasse vor einigen Jahren durchaus Ausrufezeichen in der Hifi-Szene: Besonders erstaunten die abgrundtiefen Bässe, die dieses etwa basketballgroße System ohne Einsatz von Subwoofern reproduzieren kann. Jetzt gibt es mit dem Modell Cabasse The Pearl Akoya eine mit 22 Zentimetern Durchmesser etwas kompaktere und auch preisgünstigere Alternative.

Es handelt sich dabei – wie beim großen Schwestermodell – um ein komplett ausgestattetes Streaming-Musiksystem, das von Mono über Stereo bis Multiroom (mit zwei beziehungsweise mehreren The Pearl Akoya) alle gewünschten Szenarien abdecken kann. Ab Werk integriert und nutzbar sind nicht nur die Assistenzsysteme Google Assistant und Amazon Alexa, sondern auch die Streaminganbieter Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer, Napster sowie Internetradio.

Musik kann neben Ethernet/WLAN außerdem per Bluetooth und kabelgebunden (optischer Digitaleingang, analoger Stereoklinke-Hochpegeleingang) sowie per Micro-USB-Anschluss (Festplatten, Sticks) zugespielt werden. Verdaut wird PCM-seitig hoch bis zu 192 kHz/24 Bit, dabei dürfen WAV, MP3, AAC, WMA, AIFF, FLAC und ALAC gereicht werden, DSD wird bis 512 MHz verarbeitet. Die internen Class-D-Endstufen können insgesamt 1050 Watt sinus an die im Koaxialsystem verbauten Treiber schicken.

Mit an Bord ist eine automatische Klangeinmessung, gesteuert wird die Knutschkugel mit der kostenlos erhältlichen Cabasse StreamCONTROL-App oder mit der beigelegten Fernbedienung.

Erhältlich ist die Cabasse The Pearl Akoya in Schwarz-Metallic und Perlweiß; optional gibt es auch eine Wandhalterung sowie einen formvollendeten Ständer.

Preise (pro Stück):

Cabasse The Pearl Akoya: 1.490 Euro

Cabasse The Pearl Akoya Ständer: 299 Euro

Cabasse The Pearl Akoya Wandhalter: 99 Euro

Kontakt

ATR Audio Trade

Schenkendorfstraße 29

45472 Mülheim an der Ruhr

Deutschland

Telefon: +49(0)208-882 66 0

E-Mail: webadmin@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/