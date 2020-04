Kurz notiert: Der Audio-Trade-Vertrieb hat jüngst ein Gewinnspiel gestartet, bei dem Sie ein aus zwei Koax-Satelliten und einem Subwoofer bestehendes Set Stream 3 des Herstellers Cabasse gewinnen können. Das 2.1-Lautsprechersystem kann kabellos per WLAN und Bluetooth streamen, aber auch kabelgebunden – wahlweise digital per LAN bzw. TosLink oder per analogem Hochpegeleingang (Cinch). Das Aktivsystem kommt mit einer Gesamtverstärkerleistung von 120 Watt, die Digitalsektion verarbeitet Daten bis 96 kHz / 24 Bit.

Wenn Sie dieses rund 1.000 Euro kostende Set gewinnen möchten, müssen Sie lediglich wahlweise dem Facebook– oder Instagram-Account von Audio Trade folgen und mindestens einen weiteren HiFi-Enthusiasten aus Ihrem Bekanntenkreis in den Kommentaren verlinken. Jeder, der mitmacht, nimmt an der Verlosung teil.

Na dann: viel Glück!

