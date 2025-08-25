Eine ganz eigene und vor allem hochanspruchsvolle Interpretation eines All-in-one-Systems bringt Cabasse mit den La Sphère EVO an den Start: Der französische Lautsprecher kombiniert Aktiv- und – na klar – Koaxialtreibertechnologie mit digitaler Signalverarbeitung samt Streaming. Noch dazu gibt’s ganz offensichtlich Leistung satt.

Neue Dimensionen

Bereits das Vorgängermodell La Sphère, das man 2006 einführte, war als konsequent integrierte Lösung konzipiert. Die EVO-Version greift diesen Ansatz auf und erweitert ihn um aktuelle Technologien sowie ein überarbeitetes Design mit geringeren, noch wohnraumfreundlicheren Abmessungen: 134 Zentimeter beträgt die Höhe des jeweils 62 Zentimeter tiefen und breiten Gesamtkunstwerks. Gehäuse und Sockel der Cabasse La Sphère EVO bestehen aus Aluminium sowie Edelstahl und kommen zum Teil mit mattschwarz lackierten oder verchromten Oberflächen.

Dreimal lebenslänglich

Das mit drei Treibern arbeitende Lautsprechersystem basiert auf einem 4-Wege-Aufbau. Zentrales Element der Cabasse La Sphère EVO ist nämlich ein Tri-Koaxialtreiber (TCA), der nicht zuletzt für eine phasenkohärente Wiedergabe sorgen soll. Zwei nach dem Push-Push-Prinzip angeordnete 30-Zentimeter-Tieftöner komplementieren das Treiberensemble. Der von Cabasse ohne dB-Korridor angegebene Frequenzumfang des gesamten Lautsprechers reicht von 14 Hertz bis 27 Kilohertz. Übrigens: Besagte Lautsprechertreiber sind mit einer lebenslangen Garantie versehen.

Kompakt, aber kernig …

Die zugehörigen elektronischen Komponenten – Verstärker, Digital/Analog-Wandler, Raumkorrekturautomatik und Streamer – sind vollständig im lediglich sieben Zentimeter hohen Sockel integriert. Gleichwohl betrage die Gesamtleistung laut Datenblatt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 10.200 Watt RMS, die bis zu 127 dB Schalldruck lostreten können!

Die Schnittstellen

Anschlussseitig bietet die kugelige Klangskulptur unter anderem HDMI eARC, analoge Eingänge (Cinch, XLR), Toslink, USB sowie Ethernet. Zusätzlich ist eine kabellose Signalübertragung über WLAN möglich.

Preise und Verfügbarkeit

Das alles hat natürlich einen stolzen Preis: 120.000 Euro soll ein Pärchen Cabasse La Sphère EVO kosten – und verfügbar sollen die Ausnahmelautsprecher ab dem dritten Quartal dieses Jahres werden.

Kontakt

ATR Audio Trade

Schenkendorfstraße 29

45472 Mülheim an der Ruhr

Deutschland

Telefon: +49(0)208-882 66 0

E-Mail: webadmin@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/