Vor Kurzem – Ende September – stellte B&W erstmals den Over-Ear-Kopfhörer Px8 S2 vor. Nun ist dieses Modell auch in einer McLaren-Edition erhältlich. Klanglich macht das vielleicht keinen Unterschied, optisch hingegen einen rennentscheidenden.

Aus der Racing-Szene inspiriert

Der kabellose Over-Ear-Kopfhörer Px8 S2 von Bowers & Wilkins erscheint jetzt in einer speziellen McLaren Edition. Inspiriert vom ikonischen Design der Luxusautomarke, präsentiert sich die McLaren Edition in einer aufmerksamkeitsstarken Kombination aus Anthrazitgrau und dem charakteristischen Papaya-Orange von McLaren. McLaren-Speedmark-Logos auf dem Kopfbügel und den Hörmuscheln beschleunigen den optischen Auftritt zusätzlich.

Unter der Haube …

Wer sich genauer für die technischen Details des B&W Px8 S2 interessiert, der wird in unserer ausführlichen Newsmeldung vom September 2025 fündig. Lesenswert ist auch unser Testbericht des Vorgängermodells PX7; ein Test des aktuellen Px8 S2 erscheint aber ebenfalls bald.

Der Dritte im Bunde

Nach den Sondermodellen Px8 McLaren Edition und Pi8 McLaren Edition ist der Px8 S2 im Kopfhörerbereich das dritte und neueste Ergebnis der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Bowers & Wilkins und McLaren Automotive. Nicht zu vergessen: Auch der berühmte „Zeppelin“ ist in einer „rasanten“ Sonderedition verfügbar.

Verfügbarkeit und Preis

Der neue Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition kann ab sofort im ausgewählten Fachhandel oder online im B&W-Shop für 829 Euro bestellt werden.

