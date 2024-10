Burmester meets Porsche beim Fachhänder „Der perfekte Klang“

Um Spitzenleistungen akustischer und mobiler Art geht es am zweiten Novemberwochenende in Dudenhofen – denn der HiFi-Fachhändler „Der perfekte Klang“ lädt ein, „erstklassige Burmester-Audiosysteme kennenzulernen und die sportlichen Meisterwerke von Porsche zu erleben“.

Worum geht es?

2006 begann die Zusammenarbeit zwischen Burmester und Porsche. Die erste Limousine des Stuttgarter Sportwagenherstellers debütierte 2009 mit einem High-End Soundsystem der Berliner.

Andreas Rackwitz, Inhaber von „Der perfekte Klang“, präsentiert bei der Veranstaltung entsprechend nicht nur audiophile Preziosen, sondern freut sich zudem über die Teilnahme des Porsche Zentrums Mannheim. Folgende Porsche-Modelle werden ausgestellt:

Porsche 911 in der Version 992.2

Porsche Taycan

Porsche Panamera

sowie der Porsche Macan E

Die Soundsysteme

Aber natürlich gibt es auch „was auf die Ohren“, denn drei Burmester-Systeme sind in der Vorführung:

Zum einen die Burmester-BC150-Lautsprecher, angetrieben von der Vorstufe 077 und den Endstufen 218. Als Quellen dienen der Burmester-Plattenspieler 175 und der Musicserver 111 – und für saubere Spannungsverhältnisse sorgt der Power Conditioner 948. Als zweites Setup spielen die brandneuen Burmester-BX100-Lautsprecher an der Vor-End-Kombination 088/216.

Last but not least gibt es ein besonderes Highlight in Form eines sogenannten „Bespoke-Lautsprechers“ von Burmester. Diese werden auf Kundenwunsch gefertigt und können nach eigenen Vorstellungen gestaltet werden. So erhält jeder Kunde ein Unikat im eigens kreierten Design. Aus der Bespoke-Serie von Burmester wird der Lautsprecher B38 im Design von Peer Kriesel vorgestellt, angetrieben vom Vollverstärker Burmester 232.

Wann?

Event Sound & Speed: am 9.11.2024 von 10-18 Uhr und am 10.11.2024 von 10-17 Uhr

Wo?

Golfpark Kurpfalz

Kohlhof 9

67117 Limburgerhof

Für das leibliche Wohl ist gesorgt, versichert Andreas Rackwitz – wir wünschen viel Spaß bei der Veranstaltung!

Kontakt

Der perfekte Klang

Am Gewerbering 7b

67373 Dudenhofen



Telefon: +49(0)171-3292348

E-Mail: info@der-perfekte-klang.de

Web: https://www.der-perfekte-klang.de/