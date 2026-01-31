Manchmal soll man aufhören, wenn’s am schönsten ist. Mit der S400 MKII Signature Edition Tribute legt Buchardt Audio eine letzte, streng limitierte Version seiner S400 MKII auf. Weltweit entstehen lediglich 50 nummerierte Paare – gedacht als technischer wie gestalterischer Schlusspunkt einer erfolgreichen Modellreihe. Doch keine Sorge: Buchardt Audio wird’s natürlich weiter geben, vielleicht demnächst auch mit der einen oder anderen Neuheit.

Limitierter Abschluss einer Serie

Ja, das hier ist die letzte Gelegenheit, den modernen Klassiker S400 MKII zu erleben, welcher übrigens auch schon bei uns im ausführlichen Test war. Jedes Exemplar der „Last“-Edition wird individuell nummeriert und entsprechend der Reservierungsreihenfolge ausgeliefert. Eine Neuauflage dieses speziellen Buchardt-Audio-Modells ist nicht vorgesehen.

Technisch und optisch versteht sich die Tribute-Version der S400 MKII als bewusst gesetzter Schlusspunkt. Zum Einsatz kommen ein Gehäuse aus HDF mit ausgewähltem Echtholzfurnier, eine interne Silberverkabelung sowie eisenfreie Anschlussklemmen von Argento Audio, die auf einer speziell gefertigten Messing-Terminalplatte montiert sind. Gefertigt werden die Lautsprecher in Dänemark, und das in Handarbeit, so die Hifipiloten. Der Hersteller gewährt übrigens eine Garantie von respektablen 20 Jahren!

Preis und Verfügbarkeit: Ran an die Buletten!

Die virtuellen Ladenpforten sind geöffnet – first come, first serve! Der Paarpreis der Buchardt Audio S400 MKII Signature Edition Tribute beträgt 2.850 Euro. Hier geht’s direkt zur Aktion.

