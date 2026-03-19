Ende Januar gab Buchardt Audio bekannt, seine S400 MKII so langsam auszulisten, der Abschied wurde mit einer Spezial-Edition gefeiert. Nun wissen wir, warum das geschah – der dänische Lautsprecherhersteller überrascht mit einem nagelneuen MK3, der jedoch alles andere als ein bloßes Facelift oder eine inkrementelle Überarbeitung darstellen soll.

Buchardt S400 MK3: Alles neu macht der … März!

Mit dem S400 MK3 will Buchardt Audio ein neues Kapitel in der Geschichte seiner erfolgreichen Kompaktlautsprecher-Serie aufschlagen. Die dritte Generation weist Merkmale einer konsequenten Neuentwicklung auf: Größeres Gehäuse, neue Treiber, überarbeitete Akustik und nicht zuletzt eine deutlich gesteigerte Dynamik verspricht der zuständige baden-württembergische Vertrieb HifiPilot.

Das Gehäusevolumen der Buchardt Audio S400 MK3 wuchs um rund 18 Prozent, wodurch höhere Pegel und mehr Tiefbass möglich seien, ohne die eleganten Proportionen zu verlieren, so Buchardt Audio. Herzstück ist ein neuer 7,5-Zoll-Tieftöner aus der Satori-Papyrus-Serie von SB Acoustics. Seine Membran nutzt speziell verarbeitete Papyrusfasern, kombiniert mit einem leistungsstarken Neodym-Antrieb.

Die neue Dynamik

Gegenüber dem MK2 (ausführlicher fairaudio-Test) soll der Treiber der Buchardt Audio S400 MK3 eine um rund 65 Prozent größere lineare Auslenkung bewerkstelligen. Das erhöhe die dynamischen Reserven deutlich und sorge für mehr physische Präsenz insbesondere im Bass- und Grundtonbereich. Gleichzeitig steigt die Empfindlichkeit leicht, wodurch der Lautsprecher mit einer größeren Bandbreite an Verstärkern harmonieren dürfte.

Weitere konstruktive Merkmale des Treibers umfassen ein belüftetes Aluminiumdruckguss-Chassis, eine besonders lineare Aufhängung, einen glasfaserverstärkten Schwingspulenträger sowie Maßnahmen zur Reduktion von Verzerrungen und Kompression.

Unaufdringlich: der neue Hochtöner

Auch im Hochtonbereich setzt der Buchardt Audio S400 MK3 auf eine neue Lösung: Die 26-Millimeter-Aluminiumkalotte arbeite mit einen „Neodym-Matrix-Motor“, so der Hersteller, und ist direkt in einen neu konstruierten Aluminium-Waveguide integriert. Trotz der Verwendung einer Metallkalotte sollen störende Resonanzen weit außerhalb des hörbaren Bereichs liegen, sodass Schnelligkeit und Präzision einer Hartkalotte mit einer langzeittauglichen, unaufdringlichen Wiedergabe kombiniert würden.

Die Frequenzweiche entsteht weiterhin in Zusammenarbeit mit Jantzen Audio und birgt Buchardt Audio zufolge hochwertige Bauteile wie Luftspulen aus hochreinem Kupfer, Jantzen Cross Cap-Polypropylen-Kondensatoren sowie präzise Superes-Drahtwiderstände.

Wechsel auf Bassreflex

Auch das ist eine echte Neuerung: Durch das größere Gehäuse kann der Buchardt Audio S400 MK3 erstmals auf ein Bassreflexsystem statt Passivradiatoren setzen. Ziel ist eine tiefe, kontrollierte Basswiedergabe bei gleichzeitig reduzierten Herstellungskosten, die Buchardt an anderer technischer Stelle klanggewinnbringender einsetzen will. Der Lautsprecher bleibe auch für wandnahe Aufstellung geeignet, dürfte jedoch etwas Abstand zur Rückwand benötigen, damit der Port frei arbeiten kann.

Preise, Vorbesteller-Rabatt und Verfügbarkeit

Neugierig geworden? Zum Marktstart der Buchardt Audio S400 MK3 bieten die Dänen eine limitierte Vorbestellaktion an. Vier Versionen gibt es: Schwarz und Weiß (jeweils seidenmatt) sowie die Furniervarianten Walnuss und Eiche. Pro Ausführung stehen zunächst 75 Paare zum Sonderpreis (200 Euro Rabatt auf den Endpreis) zur Verfügung, die Auslieferung ist für den Spätsommer 2026 vorgesehen.

Die unrabattierten Endpreise:

Buchardt Audio S400 MK3 Schwarz / Weiß: 2.300 Euro

Buchardt Audio S400 MK3 Walnuss / Eiche : 2.450 Euro

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