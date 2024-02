Der vollaktive Standlautsprecher Buchardt Audio A700 ist jetzt als Limited Edition erhältlich, teilt der dänische Hersteller mit. Die LE-Version unterscheide sich vom Standardmodell durch verschiedene Innovationen – unter anderem durch neue „Mastertunings“. Was das ist? Lesen Sie weiter …

Buchardt Audio A700 Limited Edition: Neue Hard- und Software

Grundsätzlich ist auch der Buchardt A700 LE ein vollaktiver Standlautsprecher mit vier Wegen und vier separaten Verstärkerzügen. Eine Änderung gegenüber der Standardversion stellt der neu entwickelte RFA-19-Hochtöner dar, der eine außergewöhnliche Klarheit und Detailgenauigkeit mit sich bringen soll.

Damit nicht genug, die Limited Edition besitzt komplett überarbeitete „Mastertunings“. Die Mastertunings sind eine Spezialität von Buchardt Audio, technisch handelt es sich dabei um spezielle DSP-Presets. Diese sind so ausgefeilt, dass sie nicht nur der Raumkorrektur oder einer einfachen EQ-Anpassung dienen, sondern den Lautsprechern komplett unterschiedliche Klangprofile mitgeben sollen. So haben Benutzer bei der A700 LE beispielsweise die Wahl zwischen „warm“, „nüchtern“, detailliert“ und diversen weiteren Tunings. Und da die Buchardt A700 LE mit rückseitigen Treibern ausgestattet sind, lassen sich über die Mastertunings auch kardioide Abstrahlverhalten realisieren. Die Tunings können auf der Buchardt-Audio-Website heruntergeladen und per USB in die Firmware der Lautsprecher integriert werden.

Wer tiefer in die Konzeption und Technologie der A700 einsteigen möchte, findet hier weitere Infos – und hier lesen Sie unseren Test der kompakten A500 von Buchardt Audio.

Verfügbarkeit und Rabattaktion

Die Auslieferung der neuen Buchardt A700 Limited Edition startet im Laufe des Monats März. Wer jetzt schon unter diesem Link vorbestellt, erhält einen Rabatt von 200 Euro auf den regulären Preis von 6.300 Euro pro Paar.

