BTB Elektronik mit Sitz in Fürth gehört in Bezug auf Röhren für Verstärker und Peripherie-Schaltungstechnik hierzulande wohl sicherlich zu den ersten Adressen. Nun gibt es von der Eigenmarke S4A (Selected for Audio) drei neue handselektierte Röhren bzw. Röhrenversionen.

BTB S4A Carbon-Serie: Was ist das Besondere?

Bei der anlässlich des 75-jährigen BTB-Jubiläums vorgestellten Carbon-Serie handelt es sich um besondere Versionen der EL34 und KT88 bzw. 6550, bei der die Kathode und die karbonisierten Anoden optimiert worden seien. Daraus sollen eine besonders hohe Stromlieferfähigkeit und mithin Schnelligkeit sowie eine außerordentliche Auflösung resultieren.

Die neue Carbon-Serie ersetzt die bisherigen „Performance“-Endröhren aus der Eigenmarke S4A, über die wir bereits vor einigen Jahren berichteten. Wer mehr über BTB erfahren möchte, kann gerne mal in unserem Firmenbericht schmökern.

Die nachfolgenden Preise beziehen sich auf einzelne Röhren, BTB bietet auf Wunsch auch gematchte Doppel- oder Vierfach-Konfigurationen an.

Preise:

BTB EL34 S4A Carbon: ab 48,80 Euro

BTB 6550C S4A Carbon: ab 73,80 Euro

BTB KT88 S4A Carbon: ab 92,90 Euro

Kontakt

BTB Elektronik Vertriebs GmbH

Keplerstraße 6

90766 Fuerth

Deutschland

Telefon: +4980)911-288585

E-Mail: info@btb-elektronik.de

Web: https://btb-elektronik.de/