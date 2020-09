Langjährige HiFi-Freunde werden sich sicher noch an die goldene Ära der Braun-HiFi-Komponenten erinnern – vom Schneewittchensarg bis hin zu der begehrten Atelier-Serie.

Nun ist Braun nach 28 Jahren Abstinenz wieder als HiFi-Marke zurück. Ab dem 11.11.2020 – Vorbestellungen sind ab 01.11. möglich – gibt es gleich drei neue Wireless-Lautsprecher bzw. Smart Speaker, die sich optisch an das 1959 vorgestellte Kultobjekt Braun LE1 anlehnen.

Alle drei Modelle sind multiroomfähig, kommen mit einem Raumplatzierungs-Equalizer zur Audiooptimierung, per WLAN können mehr als 300 Musikstreamingdienste genutzt werden – und trotz Sprachsteuerung per Google Assistant ist Privatsphäre garantiert: Die dafür benötigten internen Mikrofone lassen sich auf Wunsch „hart“ ausschalten. Zuspielung erfolgt bei allen Modellen per WLAN, Bluetooth oder kabelgebunden über einen Stereoklinken-Aux-Eingang.

Der Braun LE 03 Smart Speaker ist mit seiner Quaderform von 17 x 17 x 8,4 cm das kleinste Modell. Er ist ein Monolautsprecher, lässt sich jedoch in doppelter Ausführung auch als Stereo-Setup fahren. Verbaut sind trotz der geringen Größe zwei aktive Treiber sowie zwei Passivstrahler.

Der Braun LE 02 ist mit seinen 48 x 17 x 84 cm schon etwas properer, beherbergt jedoch auch ein Treiber-Setup, das Standalone-Stereofonie ermöglicht. Wer mag, kann den Braun LE 02 aber auch Mono betreiben oder mit einem zweiten LE 02 zu einem leistungsfähigeren Stereo-Setup paaren.

Das Topmodell Braun LE 01 ist mit fünf aktiven Treibern und zwei Passivstrahlern ausgestattet. Ebenso wie der LE 02 kann er auch nach Wunsch Stereo-Standalone, Mono oder gepaart mit einem weiteren LE 01 als Stereolautsprecher L/R betrieben werden.

Zu allen Modellen gibt es ein modulares Aufstellungskonzept, bestehend aus unterschiedlichen Standfüßen. So kann theoretisch sogar der kleinste Lautsprecher ohne Sideboard oder andere Stellfläche auf Ohrhöhe betrieben werden.

