Es gehört zu den Stilikonen des britischen Traditionsherstellers Bowers & Wilkins: das formschöne Stereo-Aktivsystem „Zeppelin“. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Sportwagenschmiede McLaren bringen B&W und McLaren gemeinsam zwei Sondereditionen des Zeppelin heraus, von denen eine auf lediglich 60 Exemplare limitiert ist.

Bowers & Wilkins Zeppelin „McLaren-Edition“ – Neues Design & verbesserte Technik

Das mehrfach preisgekrönte Streaming-Musiksystem von B&W kommt in der Sonderedition in einem von McLaren inspirierten Design, wobei die Farbtöne „Galvanic Grey“ und „Papaya Orange“ dominieren. Es handelt sich übrigens nicht um die erste Kooperation der beiden Hersteller, zuletzt berichteten wir über den Kopfhörer B&W Px8, der ebenfalls in einer McLaren-Sonderausgabe herauskam.

Damit nicht genug, bei der Gelegenheit hat B&W auch gleich die Technik „angefasst“: Der neue Zeppelin ist jetzt – und das nicht nur in der McLaren-, sondern auch in der Standardversion – über die „Bowers & Wilkins Music App“ multiroomfähig. Der B&W Zeppelin kann überdies mit der Soundbar Panorama 3 oder den kabellosen Lautsprechern der Formation-Serie (siehe unsere Tests der B&W Formation Duo und des B&W Formation Wedge) kombiniert werden.

Bowers & Wilkins Zeppelin „McLaren 60th Anniversary Edition“

Darüber hinaus gibt’s eine limitierte Sonderversion der McLaren-Zeppeline, die mit dem ikonischen Speedy-Kiwi-Logo als Referenz an Bruce McLarens Erbe versehen ist. Diese „60th Anniversary Edition“ ist ausschließlich bei ausgewählten McLaren-Händlern zu finden – sie ist auf gerade einmal 60 Exemplare limitiert, Interessierte sollten sich also mit einer Kaufentscheidung beeilen.

Der Preis der „normalen“ McLaren-Edition des B&W Zeppelin beträgt 899 Euro, sie kann ab sofort über die B&W-Website bestellt werden.

Kontakt

D&M Germany GmbH - A division of Sound United

An der Kleinbahn 18

41334 Nettetal

Deutschland

Telefon: +49(0)2157-1208-0

E-Mail: info-de@bowerswilkins.com

Web: https://www.bowerswilkins.com/de-de/