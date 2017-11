Sie interessieren sich schon länger für einen Lautsprecher von B&W? Dann hören Sie doch einmal „live und in Farbe“ die neuesten Sprösslinge des Hauses und erfahren Sie vom Produktmanager von Bowers & Wilkins höchstpersönlich, was es mit der Serie 700 S2 auf sich hat: In Kürze ist nämlich Ulf Soldan zu Gast beim Bielefelder Händler Hört sich gut an.

Sage und schreibe acht Modelle umfasst die neue Serie – vom Minimonitor über Subwoofer und Center bis hin zur großen Standbox. Unter anderem finden wir in der Serie „Erbmaterial“ der sagenumwobenen Nautilus, beispielsweise den Continuum-Mitteltöner, aber auch Neuentwicklungen wie einen Hochtöner mit Karbonkalotte. Die großen Modelle 702 und 705 kommen mit außenliegendem Hochtöner, wie man ihn von deutlich hochpreisigeren B&W-Lautsprechern kennt. Mehr über die neue Serie erfahren Sie hier.

Ein Besuch in Bielefeld lohnt also allemal – um Anmeldung wird gebeten. Die Produktpräsentation findet am Donnerstag, den 23.11.2017, ab 18 Uhr statt.

Kontakt

Hört sich Gut an GmbH

Zimmerstraße 8

33602 Bielefeld



Telefon: +49(0)521 - 130226

E-Mail: voice@hsga-gmbh.de

Web: www.hsga-gmbh.de