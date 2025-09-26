Bowers & Wilkins bringt den Px8 S2 auf den Markt – einen kabellosen Over-Ear-Kopfhörer, der in puncto Klangqualität, Design und Technik neue Maßstäbe innerhalb des Portfolios der britischen Traditionsmarke setzen soll. Als Weiterentwicklung des bisherigen Referenzmodells Px8 kombiniere der Px8 S2 aktualisierte Treiber, verbesserte Elektronik und ein überarbeitetes Design mit hoher Materialqualität und Tragekomfort, so die Briten.

Treibertechnik

Herzstück des B&W Px8 S2 sind 40-mm-Treiber mit Kohlefaser-Membran, die in einem neu konstruierten Chassis mit überarbeiteter Aufhängung und Magnetstruktur untergebracht sind. Die Anordnung der Treiber in der Hörmuschel erfolgt bewusst angewinkelt, um eine gleichmäßige akustische Abstrahlung und räumliche Abbildung zu erzielen. Diskret aufgebaute Verstärker für die beiden Kanäle sollen dabei für hohe Dynamik und Auflösung sorgen – mit dem Ziel, einen möglichst natürlichen Klangcharakter zu erreichen.

Noise Cancelling

Auch das Noise Cancelling wurde weiterentwickelt: Acht Mikrofone – zwei für die Treiberkontrolle, vier zur Umgebungsüberwachung und zwei für die Sprachqualität – arbeiten in Echtzeit mit dem internen Signalprozessor zusammen. Dabei soll das aktive System Umgebungsgeräusche effektiv unterdrücken, ohne das Klangbild zu verfälschen. Zusätzlich zur Geräuschunterdrückung sorgt die Sprachverarbeitungstechnologie „ADI Pure Voice“ für klare Verständlichkeit bei Telefonaten, selbst in geräuschintensiver Umgebung.

Zuspielwege und Akkulaufzeit

Der Bowers & Wilkins Px8 S2 unterstützt die Bluetooth-Codecs aptX Adaptive und aptX Lossless mit bis zu 24 Bit und 96 kHz. Alternativ lassen sich Musiksignale auch kabelgebunden via USB-C oder 3,5-mm-Klinke übertragen – beide Kabel liegen dem Kopfhörer bei.

Die Akkulaufzeit beträgt laut Herstellerangabe bis zu 30 Stunden mit aktiviertem Noise Cancelling – respektabel, wie wir meinen. Über die Schnellladefunktion sind bis zu sieben weitere Stunden Laufzeit mit lediglich 15 Minuten Ladezeit erreichbar.

Bedienung und Design

Die Bedienung erfolgt wahlweise über physische Tasten an der Hörmuschel oder per Bowers & Wilkins Music App, über die sich auch Equalizer, Transparenzmodus, Akkustand und Geräteeinstellungen anpassen lassen. Ein geplanter Firmware-Update-Zyklus soll Funktionen wie 3D-Audio und LE Audio nachreichen.

Das Design des Px8 S2 orientiert sich am bekannten Bowers-&-Wilkins-Stil, fällt jedoch kompakter aus als beim Vorgängermodell. Materialien wie Aluminium und Nappaleder unterstreichen den Premiumanspruch. Ohrpolster und Kopfbügel sind bei Bedarf austauschbar. Der Kopfhörer ist in den Farben „Onyx Black“ und „Warm Stone“ erhältlich.

Preis und Verfügbarkeit

Der Bowers & Wilkins Px8 S2 ist ab sofort erhältlich – zum Preis von 729 Euro.

Kontakt

D&M Germany GmbH - A Division of Masimo Consumer

An der Kleinbahn 18

41334 Nettetal

Deutschland

Telefon: +49(0)2157-1208-0

Web: https://www.bowerswilkins.com/de-de/