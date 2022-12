Bowers & Wilkins hat sich bereits 2015 mit der Sportwagenschmiede McLaren zusammengetan, um das rasante Design der McLaren-Flitzer mit der Audioqualität von B&W zu vermählen. Nun gibt’s zur Feier der Partnerschaft einen neuen Kopfhörer.

B&W Px8 McLaren Edition: In enger Zusammenarbeit entwickelt

Die Zusammenarbeit zwischen B&W und McLaren hat in der Vergangenheit bereits Früchte getragen, denn der britische Audiohersteller entwickelt seit circa sieben Jahren die Audiosysteme in den Supersportwagen von McLaren. Für die Systemintegrationen im McLaren Artura, McLaren Speedtail und McLaren GT konnte das Konsortium bereits drei iF-Design-Awards gewinnen. Das wird nun mit einem Kopfhörer gefeiert.

Der Px8 McLaren Edition kommt mit maßgeschneiderten, dynamischen 40-mm-Carbon-Cone-Treibern, die über eine hervorragende Räumlichkeit, Auflösung und Detailtreue verfügen sollen. Man hat die Chassis in der Hörmuschel angewinkelt, um ein möglichst intensives und präzises Klangbild zu erzeugen.

Damit nicht genug: Der Kopfhörer nutzt aptX-Adaptive-Wireless für bestmögliche Klangqualität bei der Bluetooth-Übertragung. Wer mag, kann aber auch per Kabel hören – hierzu stellt B&W einen klassischen 3,5-mm-Stereoklinkenanschluss sowie einen digitalen USB-C-Port zur Verfügung. Für beide kabelgebundenen Varianten liegen dem Kopfhörer passende Verbinder bei.

Der Px8 McLaren Edition verfügt weiterhin über ein aktives Noise Cancelling sowie eine Freisprechfunktion. Für optimale Resultate setzt B&W an dieser Stelle auf gleich sechs Mikrofone.

Wer mag, kann den Px8 mit der Music App von B&W steuern. Das ist nicht nur eine bequeme „Abkürzung“, um direkt per Deezer, Qobuz und Tidal zu streamen, so lässt sich auch der Klang per EQ feineinstellen, der Ladestand des Kopfhörers überwachen und das Noise Cancelling justieren.

Erhältlich ist der neue B&W Px8 McLaren Edition ab sofort online oder bei den Fachhandelspartern Euronics und Expert – zum Preis von 799 Euro.

