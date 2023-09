Bowers & Wilkins Px7 S2e: Wireless-Kopfhörer

Der britische Hersteller Bowers & Wilkins hat seinen mehrfach in der Fachpresse ausgezeichneten Kopfhörer Px7 S2 überarbeitet. Sowohl am Innenleben hat das Team von B&W „geschraubt“ als auch an der Optik: Der neue B&W Px7 S2e ist nämlich nun in vier Farbvarianten erhältlich.

Bowers & Wilkins Px7 S2e: Was ist neu gegenüber dem Vorgänger?

Vor allem bei der digitalen Signalverarbeitung habe man Hand angelegt, heißt es in der Pressemitteilung von Bowers & Wilkins. Die Klangqualität konnte gegenüber dem Vorgänger Px7 S2 noch einmal deutlich gesteigert werden, auch die Wiedergabe von 24-Bit-Audiodateien sei nun möglich, sofern der entsprechende Streamingdienst eine solche Qualität vorhalten kann. Man habe außerdem die Akustikplattform des Kopfhörers optimiert, sodass der neue B&W Px7 S2e nun noch detailgetreuer, dynamischer und räumlicher töne.

Zum Einsatz kommen dynamische 40-mm-Treiber, bei denen B&W vor allem die Impulsschnelligkeit und die Verzerrungsarmut rühmt. Sie werden angewinkelt verbaut, was auf einen natürlichen und räumlichen Klang einzahle, so B&W.

Mit an Bord ist natürlich weiterhin ein leistungsstarkes Noise-Cancelling, das sechs Mikrofone zu Hilfe nimmt, um Nebengeräusche wirkungsvoll zu unterdrücken – was nicht nur für den Musikgenuss gilt, sondern auch beim Einsatz als Freisprecher.

Selbstverständlich lässt sich der Px7 S2e auch über die eigene Music App aus dem Hause B&W steuern. Hier lassen sich diverse Optionen einstellen, der Akkustand wird angezeigt, außerdem gibt es nativ unterstütztes Musikstreaming von Plattformen wie TuneIn, Tidal, Qobuz oder Deezer.

Der neue Bowers & Wilkins Px7 S2e ist ab sofort in den vier Farbvarianten Anthrazit, Grau, Blau und Grün erhältlich, der Preis beträgt 429 Euro.

PS: Hier geht’s zum Test des Vorgängers Px7 S2.

Kontakt

D&M Germany GmbH - A division of Sound United

An der Kleinbahn 18

41334 Nettetal

Deutschland

Telefon: +49(0)2157-1208-0

E-Mail: info-de@bowerswilkins.com

Web: https://www.bowerswilkins.com/de-de/