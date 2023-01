Im Frühjahr 2021 stellte B&W die beiden In-Ear-Kopfhörer Pi5 und Pi7 vor. Nun hat der britische Hersteller die Modelle überarbeitet und präsentiert mit dem B&W Pi5 S2 sowie B&W Pi7 S2 zwei Nachfolger, die die bisherigen In-Ears ersetzen sollen.

B&W Pi7 S2 und B&W Pi5 S2: Was ist neu, was ist geblieben?

Zunächst einmal sind der klanglich hohe Anspruch sowie die Treiberarchitekturen (nachzulesen in unserer Newsmeldung) geblieben. Neu hingegen sind praktische Verbesserungen in den Bereichen Benutzerkomfort, Akkulaufzeit und Konnektivität.

Während die True-Wireless-Vorgängermodelle viereinhalb Stunden ununterbrochen spielen konnten, wurde die Akkulaufzeit nun auf fünf Stunden erhöht. Durch Einsatz des Ladecases sind bis zu 16 Stunden (B&W Pi7 S2) bzw. 19 Stunden (B&W Pi5 S2) zusätzliche Spielzeit möglich, eine Schnellladefunktion gestattet mithilfe eines viertelstündigen „Stromsnacks“ zwei Stunden Extraspielzeit.

Damit nicht genug: Durch ein optimiertes Antennendesign konnte die Bluetooth-Reichweite auf bis zu 25 Meter erhöht werden, ein sicherlich respektabler Wert.

Außerdem sind die neuen Modelle vollständig in die Music App von B&W integriert. Sie lassen sich über die App klanglich und in Bezug auf die Konfiguration des Active Noise Cancelling feineinstellen – und über die Music App ist es möglich, direkt hochauflösend von Musikdiensten wie Qobuz oder Tidal zuzuspielen.

Der B&W Pi7 S2 kommt zudem mit dem Feature Wireless Retransmission: Hierbei wird das Ladecase per Kabel an eine Audioquelle angeschlossen – es dient sodann als Transmitter und funkt das Signal kabellos in guter Qualität an die Ohrhörer. Dank Bluetooth aptX Adaptive unterstützt der Pi7 S2 durchgehend Hi-Res-Audio von der Quelle bis zu den Treibern.

Neu sind auch die Farb-Varianten: Der B&W Pi5 S2 ist in Cloud Grey, Sage Green, Spring Lilac und Storm Grey erhältlich, während es den Pi7 S2 in Midnight Blue, Canwas White und Satin Black gibt.

Preise:

Bowers & Wilkins Pi5 S2: 299 Euro

Bowers & Wilkins Pi7 S2: 399 Euro

Kontakt

B&W Group Germany GmbH

Kleine Heide 12

33790 Halle/Westfalen

Deutschland

Telefon: +49(0)5201-87170

E-Mail: info-de@bowerswilkins.com

Web: https://www.bowerswilkins.com/de-de