Der britische Hersteller Bowers & Wilkins stellt in einer aktuellen Pressemitteilung gleich zwei neue True-Wireless-Kopfhörer vor. Beide sind mit aktivem Noise-Cancelling ausgerüstet und werden mit einem Case ausgeliefert, das auch als Ladeschale dient – beim B&W PI7 hat das Case sogar noch eine zusätzliche Funktion. Die Entwicklung der In-Ears sei von den gleichen Entwicklern begleitet worden, die auch für die Lautsprecher der Serie 800 Diamond verantwortlich zeichneten.

Bowers & Wilkins PI5 Details

Hierbei handelt es sich um einen Wireless-Kopfhörer mit jeweils 9,2 Millimeter großen Antriebseinheiten und einer speziellen Technologie, die eine hochwertige zeitgenaue Synchronisation zwischen linkem und rechtem Ohrhörer mit sich bringen soll. Die Bluetooth-aptX-fähigen Ohrhörer sollen sich nicht nur durch ihre Klangqualität, sondern auch hohe Akkuleistung auszeichnen.

Die In-Ears selbst können viereinhalb Stunden lang ununterbrochen spielen, das mitgelieferte Case mit Ladefunktionalität soll für weitere 20 Stunden Musikgenuss bürgen. Eine Schnellladefunktion sorgt dabei für zwei Stunden Hörzeit bei lediglich 15 Minuten Ladezeit. Ebenfalls integriert ist ein aktives Noise-Cancelling mit Pass-Through-Modus für kurze Unterhaltungen sowie eine Freisprecheinrichtung mit zwei Mikrofonen.

Bowers & Wilkins PI7 Details

Bei diesem Flaggschiffmodell soll die Klangqualität noch besser sein als beim PI5, was unter anderem durch ein Hybrid-Treiber-System mit zwei Treibern pro Kanal inklusive jeweils eines Balanced-Armature-Treibers erreicht werden soll. Die Treiber werden einzeln von vier separaten Verstärkern angesteuert. Auch hier ist natürlich ein adaptives Noise Cancelling an Bord, das sich automatisch an die Umgebungsgeräusche anpasst. Pro Ohrhörer sind drei Mikrofone verbaut, was sowohl dem Noise Cancelling als auch der Sprachqualität beim Telefonieren zugute kommt. Spannendes Extra-Feature: Das Case dient nicht nur zur Aufbewahrung der Kopfhörer und zum Nachladen. Das „Transmitter-Case“ lässt sich auch an Audioquellen anschließen – etwa dem Bordunterhaltungssystem im Flugzeug – und leitet die Musik- oder Sprachdaten sodann direkt an die In-Ears.

Beide Modelle können auf Wunsch auch über die von B&W entwickelte Headphones App konfiguriert werden – auch die Sprachassistenten Siri und Google Assistant sind integriert.

Erhältlich sind PI5 und PI7 ab sofort im Fachhandel und im Webshop von B&W.

Preise:

Bowers & Wilkins PI5: 249 Euro

Bowers & Wilkins PI7: 399 Euro

Kontakt

B&W Group Germany GmbH

Kleine Heide 12

33790 Halle/Westfalen

Deutschland

Telefon: +49(0)5201-87170

E-Mail: info-de@bowerswilkins.com

Web: https://www.gute-anlage.de/