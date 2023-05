Bowers & Wilkins Nautilus in "Abalone Pearl" | News fairaudio

Als der Lautsprecher Nautilus – noch von Firmengründer John Bowers als Projekt auf den Weg gebracht – vor 30 Jahren vorgestellt wurde, gab der britische Hersteller Bowers & Wilkins damit einen regelrechten Paukenschlag von sich: So ein Design hatte man bis dato noch nicht gesehen – der Lautsprecher gilt bis heute als begehrtes Kultobjekt.

Nautilus in Sonderfarbe: Geburtstags-Edition „Abalone Pearl“

Die seit der Erstauflage unverändert in Handarbeit gefertigte B&W Nautilus sei nach wie vor beliebt, heißt es in der Pressemitteilung des Herstellers. Die Wartezeit für die Lautsprecher betrage rund zwei Jahre. Das verwundert nicht, denn alleine der Bau eines einzigen Lautsprechergehäuses nehme bereits eine Woche in Anspruch, wobei das Schleifen, Lackieren und Polieren noch gar nicht mit eingerechnet seien, so die Briten weiter.

Anlässlich des dreißigsten Geburtstags der Nautilus legt Bowers & Wilkins die Nautilus in der Sonderfarbe „Abalone Pearl“ (siehe Aufmacherbild) auf. Damit nicht genug: Wer möchte, kann den Lautsprecher darüber hinaus – gegen Aufpreis, versteht sich – nach Vorlage eines eigenen Farbmusters in jedem beliebigen Farbton ordern.

Zudem haben die Briten ein sehenswertes Video zum „Making of“ produziert – es kann hier abgerufen. werden.

Der Preis der Nautils-Sonderedition wird übrigens laut B&W bei 100.000 Euro liegen – für ein Paar, versteht sich.

