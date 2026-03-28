Bowers & Wilkins Kopfhörer Pi8 und Px7 S3: Neue Farben | News fairaudio

Wenn der Frühling richtig Gas gibt, will sich auch das Traditionshaus Bowers & Wilkins nicht lumpen lassen – und schickt daher zwei seiner Kopfhörermodelle mit zusätzlichen Farbvarianten auf den audiophilen Laufsteg. Das betrifft sowohl die True-Wireless-Earbuds Pi8 als auch die Over-Ear-Kopfhörer Px7 S3.

Klangvolle Farbtöne ergänzen schöne Klangfarben

Für die In-Ear-Kopfhörer B&W Pi8 stehen künftig zwei neue Farbtöne zur Wahl: „Pale Mauve“ und „Dark Burgundy“. Damit wächst die Auswahl auf insgesamt sechs Varianten mit fast schon poetischen Namen, zu denen bereits Anthracite Black, Midnight Blue, Dove White und Jade Green zählen.

Auch die Over-Ear-Reihe B&W Px7 S3 erhält Zuwachs. Die neue Variante „Vintage Maroon“ erweitert die bisherige Palette aus Canvas White, Anthracite Black, Indigo Blue und Frost Blue. Das „warme, klassische Finish“ soll den hochwertigen Materialeinsatz und die markentypische Formsprache besonders betonen, so die Briten.

Technisch bleiben beide Kopfhörer-Modelle natürlich unverändert. Sowohl der Bowers & Wilkins Pi8 als auch der B&W Px7 S3 sollen weiterhin die gewohnte Audio-Performance, eine aktive Geräuschunterdrückung und den hohen Verarbeitungsstandard bieten, für den Fans der Marke Bowers & Wilkins schätzen.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Farbvarianten sind bereits erhältlich. Beide B&W-Kopfhörer kosten in allen Farbvarianten jeweils 429 Euro.

Kontakt

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