Anlässlich des 45-jährigen Jubiläums der Partnerschaft mit den Abbey Road Studios präsentiert Bowers & Wilkins eine Sonderedition seines Referenzlautsprechers. Die 801 Abbey Road Limited Edition basiert technisch auf dem B&W-Flaggschiff 801 D4 Signature und wird in einer limitierten Auflage von 140 Paaren gefertigt.

Bowers & Wilkins 801 – ikonisches Design

Optisch greift das B&W-Modell 801 Abbey Road Limited Edition Designelemente der berühmten Studios auf, darunter eine Oberfläche in „Vintage Walnut“ sowie ein Verkleidungselement aus rotem Connolly-Leder – inspiriert unter anderem vom Regieraum des Studio Two und den ikonischen roten Stühlen, die sich in den Aufnahmeräumen finden. Ein rückseitiges Typenschild verweist auf die besondere Edition, und ein beiliegendes Buch dokumentiert die Historie der Zusammenarbeit.

Gut bestückt

Der Bowers & Wilkins 801 Abbey Road Limited Edition ist als 3-Wege-Bassreflexlautsprecher mit nach unten gerichtetem Flowport ausgelegt. Er verfügt über zwei 250-mm-Aerofoil-Tieftöner, einen 150-mm-Mitteltöner mit Continuum-Membran und biomimetischer Aufhängung sowie einen entkoppelten 25-mm-Diamantkalotten-Hochtöner in der charakteristischen „Tweeter on Top“-Anordnung.

Das Mitteltonchassis ist in das sogenannte Turbine-Head-Gehäuse aus Aluminium integriert, das gezielt Resonanzen unterdrücken soll. Der Frequenzbereich reicht von 15 bis 28000 Hertz (±3 dB), die Empfindlichkeit liegt bei 90 dB (2,83 V/m) und die Impedanz beträgt nominell 8 Ohm, mit einem Minimalwert von 3 Ohm.

Die Matrix

Das Lautsprechergehäuse verfügt über eine Matrix-Innenstruktur zur Versteifung sowie weitere Resonanzkontrollelemente wie den Anti-Resonance-Plug. Mit einer Höhe von knapp 1,22 Metern und einem Gewicht von über 100 Kilogramm pro Stück gehört der 801 Abbey Road Limited Edition zu den echten „Wuchtbrummen” des Genres.

Verfügbarkeit und Preis

Die Abbey-Rolad-Limited-Edition der B&W 801 ist ab sofort erhältlich. Der Preis beträgt 60.000 Euro pro Paar.

Kontakt

D&M Germany GmbH - A Division of Masimo Consumer

An der Kleinbahn 18

41334 Nettetal

Deutschland

Telefon: +49(0)2157-1208-0

Web: https://www.bowerswilkins.com/de-de/