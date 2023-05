Vor gut einem Jahr, nämlich auf der High End 2022 in München, hat der dänische Hersteller Børresen den ersten Lautsprecher der X-Serie vorgestellt, den X3. Das für die Dänen relativ bodenständig gepreiste Modell (Paarpreis: 10.000 Euro) kam so gut an, dass sie nun nachlegen – mit einem größeren Bruder gewissermaßen. Der neue Børresen X6 kommt mit ambitioniertem Konzept und Verarbeitung.

Børresen X6 – hoch gewachsen, technisch avanciert

Der Børresen X6 ist schon von der optischen Erscheinung her eine Ansage: Sieben edel anmutende Treiber pro Kanal, 164 Zentimeter hoch, dabei vergleichsweise schlank – aber doch mit 79 Kilogramm Lebendgewicht gesegnet.

Das Dreiwegesystem arbeitet interessanterweise im Tief- und Mitteltonbereich mit sechs gleich großen 4,5-Zoll-Treibern, die jedoch per Frequenzweiche unterschiedliche Arbeitspunkte zugewiesen bekommen. Den Bassbereich bestellen vier der sechs Treiber im Parallelbetrieb, während die beiden anderen sich um den Tiefmittelton kümmern.

Die Membran der Konustreiber besteht aus drei Schichten: zwei Lagen aus Karbonfasern, dazwischen eine Schicht aus Aramid-Honeycombwaben. Das soll für schnellen Antritt und maximale Resonanzvermeidung sorgen. Den Hochton verantwortet ab 2500 Hertz ein belüfteter Magnetostat mit einer bewegten Masse von lediglich 0,01 Gramm, heißt es bei Børresen.

Das Gehäuse ist in schwarzem oder weißem Klavierlack ausgeführt und mit Kohlefasereinsätzen verstärkt. Es wird aus einem stark verstrebten Holzverbundwerkstoff gefertigt, um Verzerrungen zu eliminieren, so die Dänen. Insgesamt acht Bassreflexöffnungen unterstützen die Treiber.

Børresen gibt eine Empfindlichkeit von 89 dB/W/m und einen Frequenzgang von 30 – 50000 Hertz an. Die empfohlene Verstärkermindestleistung beträgt 50 Watt pro Kanal.

Preis Børresen X6: 20.000 Euro

Kontakt

Audio Group Denmark

Rebslagervej 4

DK-9000 Aalborg

Dänemark

E-Mail: info@audiogroupdenmark.com

Web: https://audiogroupdenmark.com/