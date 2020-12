Ungewöhnlicher Name, ungewöhnlicher Look: borg.audio gibt es zwar schon seit fünf Jahren, doch erst jetzt kommen die Audiokomponenten auf den Markt: Das in Nürnberg beheimatete Unternehmen bietet zum Marktstart ein Line-up von Netzwerkplayern, Vor- und Endstufen und Vollverstärkern – sowie einen highendigen mobilen Player, der auch als Systemfernbedienung genutzt werden kann.

Streamer und Vorstufe: borg.audio dune & warp

In einer aktuellen Pressemitteilung stellt borg.audio die beiden Kombi-Geräte dune und warp vor. Beide vereinen einen Netzwerkplayer und einen D/A-Wandler inklusive Recording-Funktion mit einem Vorverstärker. Die Vorstufe besitzt eine aufwendige, rein analoge Lautstärkeregelung, die über ein 256-stufiges Widerstandsnetzwerk realisiert wurde.

Der Unterschied zwischen borg.audio dune und warp liegt im Bedienelement auf der Front: Der borg.audio warp (siehe Aufmacherbild oben) besitzt eine Art Trackball, den der dune nicht hat. Die meisten werden die beiden Komponenten freilich über die proprietäre App steuern – übrigens lässt sich via HDMI-Out auf der Rückseite auch ein Touchscreen anschließen, über den sich die Geräte ebenfalls dirigieren lassen.

Die Gehäuse von borg.audio dune und warp werden aus massiven Flugzeugaluminium-Blöcken gedreht. So lasse sich nicht nur das charakteristische Aussehen der borg-audio-Komponenten realisieren – das Ganze hat etwas Retro-Futuristisches –, das massive Kabinett sorge auch für eine effiziente Kühlung und spiele bei der Schirmung der Schaltung eine wesentliche Rolle, so die Nürnberger.

Apropos Schaltung: Das grundlegende Design ist in Doppelmono und vollsymmetrisch gehalten. Die Stromversorgung ist kanalgetrennt aufgebaut und teilt sich darüber hinaus in verschiedene Funktionsgruppen auf (Logikschaltung, DAC, Clock, Input- und Outputstufen etc.). Für die D/A-Wandung werden – ebenfalls kanalgetrennt – zwei Sabre ES9038PRO eingesetzt.

Beide Geräte sind Roon Ready: Wer einen borg.audio dune oder warp erwirbt, bekommt eine Roon-Jahreslizenz sowie einen 12-Monats-Zugang zu Tidal oder Qobus als „Bonbon“ dazu. Übrigens: Analogfreunde schauen bei borg.audio nicht in die Röhre, denn optional lässt sich auch eine Phonoplatine ordern.

Weiteres im borg.audio-Portfolio

Wer markentreu weiterverstärken möchte, kann die beiden Streamer/Vorstufen an die entsprechenden borg.audio-Endstufen dune mono bzw. warp mono anleinen. Eine Stufe höher in der Produkthierarchie residieren der Flaggschiff-Streamer/Vorverstärker borg.audio zoom, der Streamingvollverstärker zoom stereo sowie die je 50 Kilogramm schweren, optisch ansprechend designten Monoendstufen namens borg.audio edge (im Bild unten).

Preise:

borg.audio dune: 16.000 Euro

borg.audio warp: 16.500 Euro

borg.audio dune/warp mono: 16.000 Euro (Paar)

borg.audio zoom: 30.000 Euro

borg.audio zoom stereo: 36.000 Euro

borg.audio edge: 50.000 Euro (Paar)

PS: Das Fachhandelsnetz wird gerade aufgebaut, Händleranfragen unter borg.audio@borg.audio sind willkommen.

