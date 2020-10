Die Kabel von Boaacoustic haben uns bei fairaudio bereits mehrfach überzeugen können – wir hatten testseitig verschiedene Lautsprecher-, Phono-, USB- und Netzkabel zu Gast. Nun kündigt das in Berlin ansässige Unternehmen JIB Germany, das die Marke und Produkte von Boaacoustic-verantwortet, eine komplett neue Kabelserie an.

Boaacoustic Evolution Black: Spezifikationen und Modelle

Diese hört auf den Namen Boaacoustic Evolution Black. Während man in Sachen Materialauswahl bei den bewährten Endsteckern und Umhüllungen geblieben ist, die schon die erfolgreiche Kupfer-Serie auszeichneten, wurde durch eine spezielle Anordnung von mehrlitzigen Innenleitersträngen mit versilberten und materialreinen Kupferleitern eine neue Struktur geschaffen. Dadurch soll zwar der grundsätzlich „warme und angenehme“ Kupfer-Sound beibehalten, die Auflösung im Hochtonbereich gleichwohl noch einmal verbessert werden, was darüber hinaus für die Abbildung der Klangbühne förderlich sei, so Boaacoustic.

Zunächst besteht die Boaacoustic-Evolution-Black-Serie aus vier analogen NF-Kabeln, wahlweise symmetrisch oder koaxial, zwei digitalen Verbindern (USB 2.0 und S/PDIF koaxial), fünf unterschiedlichen Lautsprecherkabelkonzepten (für Single- und Bi-Wiring) – und einem Netzkabel. Die Lautsprecherkabel kommen mit einem neuen Bananensteckertyp, der einen besonders stabilen Sitz bzw. dauerhaften Halt mit sich bringen soll. Die Bananas lassen sich bei Bedarf unkompliziert gegen die ebenfalls mitgelieferten, schraubbaren Gabelschuh-Endstecker austauschen.

Für eine möglichst verlustfreie Übertragung der Signale hat Boaacoustic die Kontaktflächen aller Endstecker aus der Evolution-Serie mit korrosionsbeständigem 24-Karat-Gold beschichtet.

Boaacoustic Evolution Black: Preise und Längen

Erhältlich sind die Evolution-Kabel in diversen Standardlängen von 1 – 4 Metern, andere Längen seien auf Anfrage möglich.

Die Meterpreise bewegen sich bei den analogen NF-Kabeln zwischen 275 und 575 Euro, bei den Digitalkabeln zwischen 175 und 200 Euro, bei den Lautsprecherkabeln zwischen 500 und 1.300 Euro – und das Netzkabel schlägt mit 300 Euro pro Meter zu Buche.

Kontakt

JIB-Germany

Am Großen Rohrpfuhl 25

12355 Berlin



Telefon: +49(0)3379 - 590 33 87

E-Mail: kontakt@jib-germany.de

Web: https://www.boaacoustic.de/