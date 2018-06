Die Berlin-Brandenburger Kabelmanufaktur Boaacoustic besitzt ein sehr umfangreiches Portfolio an Signalverbindern aller Art. Wir selbst hatten schon Gelegenheit, unterschiedliche NF-, Lautsprecher- sowie das USB-Kabel zu testen. Doch auch zwei Netzkabel hat‘s im Programm – insbesondere das Boaacoustic Oxygen sei sehr interessant, da es sich durch ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichne, so der Hersteller.

Der Name scheint allerdings etwas in die Irre zu führen, betont Boaacoustic doch gleichzeitig, sogenanntes OFC-Kupfer, also Oxygen Free Copper, zu verwenden. Das mit einem Durchmesser von 16 mm aufgebaute Netzkabel verfügt nämlich über eine mehrlitzige Innenleiterstruktur, hergestellt aus ebenjenem OFC-Kupfer, welches eine Materialreinheit von 99,99 % aufweisen soll. Jeder Leiterstrang besitzt dabei eine Querschnittsfläche von 3,862² mm.

Isolierung und Außenmantel des Netzkabels bestehen aus chloriertem Polyethylen (CPE) und die Kontaktflächen des Schukosteckers bzw. der Kaltgerätekupplung sind für eine möglichst verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

Das Boaacoustic-Oxygen-Netzkabel ist in den vier Standardlängen 1 m, 1,5 m, 2 m und 3 m verfügbar. Die Preisspanne reicht von 450 Euro bis 650 Euro.

Kontakt

JIB-Germany

Am Großen Rohrpfuhl 25

12355 Berlin



Telefon: +49(0)3379 - 590 33 87

E-Mail: kontakt@jib-germany.de

Web: www.jib-germany.de