Der japanische Hersteller Final kündigt zwei neue Kopfhörer an – ein In-Ear-Modell namens Final ZE3000 (siehe Bild oben) und den Over-Ear Final UX3000 (Bild unten). Vertrieben werden die Geräte hierzulande über Audio Trade mit Sitz in Mülheim an der Ruhr.

Final UX3000: Wireless-Over-Ear

Der Over-Ear-Kopfhörer Final UX3000 ist mit einem aktiven Noise Cancelling (ANC) ausgestattet, das selbstverständlich auch dann aktiviert werden kann, wenn keine Musik läuft und man einfach mal etwas Ruhe braucht.

Der Final UX3000 unterstützt SBC und AAC und lässt sich, so Audio Trade, mit nahezu jedem bluetoothfähigen Smartphone oder Device nutzen – übrigens auch mit zwei Geräten gleichzeitig.

Der leistungsfähige Akku soll bis zu 35 Stunden Spielzeit gewährleisten, außerdem ist kabelgebundener Betrieb des Kopfhörers möglich.

Final ZE3000: True-Wireless-In-Ear

Der Final ZE3000 ist der erste True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer im Final-Programm. Das Gehäuse ist mit einer speziell texturierten Beschichtung versehen, wodurch die Kontaktfläche zum Ohr minimiert wird, was auf ein angenehmes Tragegefühl selbst bei ausgedehnten Hörsessions einzahlen soll.

Der Final ZE3000 kommt mit einem effizienten 6-mm-Treiber und einem speziellen Dämpfungssystem, das für eine kontrollierte Basswiedergabe und geringstmögliche Verzerrungen sorgen soll. Weitere Features sind aptX-Adaptive, das Bluetooth-5.2-Übertragungen bis 24 Bit/48 kHz ermöglicht, ein Spritzwasserschutz nach IPX4 sowie eine Bedienbarkeit via Touchsteuerung.

Auch beim Final ZE3000 gibt es bis zu 35 Stunden Akkulaufzeit, im Lieferumfang ist außerdem ein Ladecase enthalten – ein Noise Cancelling hat der ZE3000 indes nicht verbaut.

Preise:

Over-Ear Final UX3000: 139 Euro

In-Ear Final ZE3000: 139 Euro

Kontakt

ATR - Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH

Schenkendorfstraße 29

45472 Mülheim an der Ruhr

Deutschland

Telefon: +49(0)208 - 88 26 60

E-Mail: info@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/